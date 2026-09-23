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Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка

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Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка - фото 1
Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка - фото 2
Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка - фото 3
Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка - фото 4
Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Harry Beckett
Альбом (сингл)
Flare Up
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка - фото 1
  • Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка - фото 2
  • Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка - фото 3
  • Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка - фото 4
  • Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642842
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602445397235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Harry Beckett
Альбом (сингл)
Flare Up
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Flare-Up, Go West, Where Fortune Smiles, Scarlet Mine, Third Road, Flow Stream Flow, The Other Side, Rollis Tune, Fools Play
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Flare-Up, Go West, Where Fortune Smiles, Scarlet Mine, Third Road, Flow Stream Flow, The Other Side, Rollis Tune, Fools Play



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602445397235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Harry Beckett
Альбом (сингл)
Flare Up
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Flare-Up, Go West, Where Fortune Smiles, Scarlet Mine, Third Road, Flow Stream Flow, The Other Side, Rollis Tune, Fools Play
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Flare-Up, Go West, Where Fortune Smiles, Scarlet Mine, Third Road, Flow Stream Flow, The Other Side, Rollis Tune, Fools Play


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Harry Beckett - Flare Up (0602445397235) виниловая пластинка - по цене 5330 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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