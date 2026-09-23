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Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка

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Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 1
Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 2
Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 3
Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 4
Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 5
Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 6
Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 7
Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Paper Monkeys
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 5
  • Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 6
  • Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 7
  • Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642677
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644809113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Paper Monkeys
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Attack Of The Vapours, Lemon Kush, Flying Machines, Knurl, Lost In The Sky, Paper Monkeys, Plowm, The Will Of The Wisps, Air City
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Attack Of The Vapours, Lemon Kush, Flying Machines, Knurl, Lost In The Sky, Paper Monkeys, Plowm, The Will Of The Wisps, Air City



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644809113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Paper Monkeys
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Attack Of The Vapours, Lemon Kush, Flying Machines, Knurl, Lost In The Sky, Paper Monkeys, Plowm, The Will Of The Wisps, Air City
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Attack Of The Vapours, Lemon Kush, Flying Machines, Knurl, Lost In The Sky, Paper Monkeys, Plowm, The Will Of The Wisps, Air City


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozric Tentacles - Paper Monkeys (0802644809113) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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