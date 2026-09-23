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Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка

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Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка - фото 1
Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка - фото 2
Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка - фото 3
Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка - фото 4
Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
IMMORTAL
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка - фото 3
  • Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка - фото 4
  • Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642575
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262013391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
IMMORTAL
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Run, Spiders In My Bed, Isolation, Hold Me Through The Night, State Of Mind, Burn Chile, Immortal, Summer Is Gone, Ringing, God Bless You, I The One, Blame The Moon
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка

Бет Харт (родилась 24 января 1972 года)- американская певица и автор песен из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Популярность к ней пришла с выходом альбома Screamin' For My Supper, на котором была представлена песня "LA Song (Out Of this Town)", ставшая мировым хитом. Во время живых выступлений Бет демонстрирует невероятную харизму и бешеную энергетику.

Отзывы о товаре Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262013391]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
IMMORTAL
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Run, Spiders In My Bed, Isolation, Hold Me Through The Night, State Of Mind, Burn Chile, Immortal, Summer Is Gone, Ringing, God Bless You, I The One, Blame The Moon
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Бет Харт (родилась 24 января 1972 года)- американская певица и автор песен из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Популярность к ней пришла с выходом альбома Screamin' For My Supper, на котором была представлена песня "LA Song (Out Of this Town)", ставшая мировым хитом. Во время живых выступлений Бет демонстрирует невероятную харизму и бешеную энергетику.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beth Hart - Immortal (8719262013391) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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