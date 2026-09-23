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Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка

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Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка - фото 1
Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка - фото 2
Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка - фото 1
  • Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка - фото 2
  • Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642454
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка

« Ко-Ко » (также пишется « Ко Ко » или « Коко ») — бибоп -запись 1945 года написанная Чарли Паркером. В оригинальной записанной версии Паркер играет на альт-саксофоне вместе с трубачом Майлзом Дэвисом контрабасистом Керли Расселом и барабанщиком Максом Роучем. Из-за отсутствия Бада Пауэлла Диззи Гиллеспи был приглашен играть на фортепиано вместо своей обычной трубы. Известно, что на сеансе присутствовал также пианист Садик Хаким тогда известный как Аргонн Торнтон. До сих пор ходят слухи о том, кто именно играл на трубе и фортепиано в этом произведении, некоторые утверждают, что это молодой Майлз Дэвис играет на трубе, а Гиллеспи аккомпанирует на фортепиано в обоих дублях, [1] большинство утверждает, что Гиллеспи играет на трубе [2] [3] [4] и, или вместо этого, на фортепиано, некоторые утверждают, что Хаким был пианистом на всех или части одного или обоих дублей. [5] [6] [7] Однако Майлз Дэвис подтверждает в своей автобиографии, что он не играл на трубе в «Ko Ko»:

Отзывы о товаре Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
« Ко-Ко » (также пишется « Ко Ко » или « Коко ») — бибоп -запись 1945 года написанная Чарли Паркером. В оригинальной записанной версии Паркер играет на альт-саксофоне вместе с трубачом Майлзом Дэвисом контрабасистом Керли Расселом и барабанщиком Максом Роучем. Из-за отсутствия Бада Пауэлла Диззи Гиллеспи был приглашен играть на фортепиано вместо своей обычной трубы. Известно, что на сеансе присутствовал также пианист Садик Хаким тогда известный как Аргонн Торнтон. До сих пор ходят слухи о том, кто именно играл на трубе и фортепиано в этом произведении, некоторые утверждают, что это молодой Майлз Дэвис играет на трубе, а Гиллеспи аккомпанирует на фортепиано в обоих дублях, [1] большинство утверждает, что Гиллеспи играет на трубе [2] [3] [4] и, или вместо этого, на фортепиано, некоторые утверждают, что Хаким был пианистом на всех или части одного или обоих дублей. [5] [6] [7] Однако Майлз Дэвис подтверждает в своей автобиографии, что он не играл на трубе в «Ko Ko»:
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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