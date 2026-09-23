Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Duke Ellington - Ko-Ko (4050538421385) виниловая пластинка
« Ко-Ко » (также пишется « Ко Ко » или « Коко ») — бибоп -запись 1945 года написанная Чарли Паркером. В оригинальной записанной версии Паркер играет на альт-саксофоне вместе с трубачом Майлзом Дэвисом контрабасистом Керли Расселом и барабанщиком Максом Роучем. Из-за отсутствия Бада Пауэлла Диззи Гиллеспи был приглашен играть на фортепиано вместо своей обычной трубы. Известно, что на сеансе присутствовал также пианист Садик Хаким тогда известный как Аргонн Торнтон. До сих пор ходят слухи о том, кто именно играл на трубе и фортепиано в этом произведении, некоторые утверждают, что это молодой Майлз Дэвис играет на трубе, а Гиллеспи аккомпанирует на фортепиано в обоих дублях, [1] большинство утверждает, что Гиллеспи играет на трубе [2] [3] [4] и, или вместо этого, на фортепиано, некоторые утверждают, что Хаким был пианистом на всех или части одного или обоих дублей. [5] [6] [7] Однако Майлз Дэвис подтверждает в своей автобиографии, что он не играл на трубе в «Ko Ko»:
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