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Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка

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Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка - фото 1
Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка - фото 2
Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка - фото 3
Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка - фото 4
Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Clutch
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка - фото 1
  • Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка - фото 2
  • Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка - фото 3
  • Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка - фото 4
  • Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642335
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eastwest Records
Barcode
8719262008137
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Clutch
Трек-лист
Big s I, Big s II, Rock N Roll Outlaw, Texan Book Of The Dead, Escape From The Prison Planet, Spacegrass, I Have The Body Of John Wilkes Booth, Tight Like That, Animal Farm, Droid, The House That Peterbilt, 7 Jam, Tim Sult Vs. The Greys
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Big s I, Big s II, Rock N Roll Outlaw, Texan Book Of The Dead, Escape From The Prison Planet, Spacegrass, I Have The Body Of John Wilkes Booth, Tight Like That, Animal Farm, Droid, The House That Peterbilt, 7 Jam, Tim Sult Vs. The Greys

Отзывы о товаре Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Eastwest Records
Barcode
8719262008137
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Clutch
Трек-лист
Big s I, Big s II, Rock N Roll Outlaw, Texan Book Of The Dead, Escape From The Prison Planet, Spacegrass, I Have The Body Of John Wilkes Booth, Tight Like That, Animal Farm, Droid, The House That Peterbilt, 7 Jam, Tim Sult Vs. The Greys
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Big s I, Big s II, Rock N Roll Outlaw, Texan Book Of The Dead, Escape From The Prison Planet, Spacegrass, I Have The Body Of John Wilkes Booth, Tight Like That, Animal Farm, Droid, The House That Peterbilt, 7 Jam, Tim Sult Vs. The Greys
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clutch - Clutch (8719262008137) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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