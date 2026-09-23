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Children Of Bodom - Hexed (0727361404314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Children Of Bodom - Hexed (0727361404314) виниловая пластинка

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Children Of Bodom - Hexed (0727361404314) виниловая пластинка - фото 1
Children Of Bodom - Hexed (0727361404314) виниловая пластинка - фото 2
Children Of Bodom - Hexed (0727361404314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Children Of Bodom - Hexed (0727361404314) виниловая пластинка - фото 1
  • Children Of Bodom - Hexed (0727361404314) виниловая пластинка - фото 2
  • Children Of Bodom - Hexed (0727361404314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642327
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Children Of Bodom - Hexed (0727361404314) виниловая пластинка
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Children Of Bodom - Hexed (0727361404314) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: This Road, Under Grass And Clover, Glass Houses, Hecates Nightmare, Kick In The Spleen, Platitudes And Barren Words, Hexed, Relapse (The Nature Of My Crime), Say Never Look Back, Soon Departed, Knuckleduster

Отзывы о товаре Children Of Bodom - Hexed (0727361404314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: This Road, Under Grass And Clover, Glass Houses, Hecates Nightmare, Kick In The Spleen, Platitudes And Barren Words, Hexed, Relapse (The Nature Of My Crime), Say Never Look Back, Soon Departed, Knuckleduster
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Children Of Bodom - Hexed (0727361404314) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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