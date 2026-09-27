5060397602244, King, Albert, I Get Evil виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
В наличии
Код товара: 642111
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 5060397602244, King, Albert, I Get Evil виниловая пластинка
Коллекция ранних записей знаменитого американского блюзового певца, гитариста и автора песен, Альберта Кинга.. Пионер электрик-блюза Альберт Кинг не только повлиял на таких американских гитаристов, как Роберт Крей и Стиви Рэй Вон, с которыми он играл в последующие годы, но и оставил неизгладимый след в Британии. Эрик Клэптон эпохи Cream, в частности, был одним из первых приверженцев до того, как Альберт ступил на землю Великобритании, в то время как Гэри Мур, который без зазрения совести воспринял его реплики от Клэптона, позже разделил сцену с Кингом в его период «Still Got The Blues». Наслаждайтесь его самыми ранними записями в том виде, в каком их обнаружили бы все его знаменитые поклонники - на виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Коллекция ранних записей знаменитого американского блюзового певца, гитариста и автора песен, Альберта Кинга.. Пионер электрик-блюза Альберт Кинг не только повлиял на таких американских гитаристов, как Роберт Крей и Стиви Рэй Вон, с которыми он играл в последующие годы, но и оставил неизгладимый след в Британии. Эрик Клэптон эпохи Cream, в частности, был одним из первых приверженцев до того, как Альберт ступил на землю Великобритании, в то время как Гэри Мур, который без зазрения совести воспринял его реплики от Клэптона, позже разделил сцену с Кингом в его период «Still Got The Blues». Наслаждайтесь его самыми ранними записями в том виде, в каком их обнаружили бы все его знаменитые поклонники - на виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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5060397602244, King, Albert, I Get Evil виниловая пластинка - стоимость товара 3490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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