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Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка

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Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 1
Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 2
Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 3
Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 4
Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 5
Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 6
Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 7
Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 8
Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 9
Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Wolfmother
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 1
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 2
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 3
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 4
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 5
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 6
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 7
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 8
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 9
  • Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642103
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753368848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Wolfmother
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dimension, White Unicorn, Woman, Where Eagles Have Been, Apple Tree, Joker & The Thief, Colossal, Mind's Eye, Pyramid, Witchcraft, Tales, Love Train, Vagabond
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dimension, White Unicorn, Woman, Where Eagles Have Been, Apple Tree, Joker & The Thief, Colossal, Mind's Eye, Pyramid, Witchcraft, Tales, Love Train, Vagabond

Отзывы о товаре Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[0600753368848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Wolfmother
Альбом (сингл)
Wolfmother
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Dimension, White Unicorn, Woman, Where Eagles Have Been, Apple Tree, Joker & The Thief, Colossal, Mind's Eye, Pyramid, Witchcraft, Tales, Love Train, Vagabond
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dimension, White Unicorn, Woman, Where Eagles Have Been, Apple Tree, Joker & The Thief, Colossal, Mind's Eye, Pyramid, Witchcraft, Tales, Love Train, Vagabond
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wolfmother - Wolfmother (0600753368848) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5490 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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