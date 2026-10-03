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Видеокарта AFOX GeForce GT 610 LP 2048Mb (AF610-2048D3L7-V8) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта AFOX GeForce GT 610 LP 2048Mb (AF610-2048D3L7-V8)

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Видеокарта AFOX GeForce GT 610 LP 2048Mb (AF610-2048D3L7-V8)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641538
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
38х20х12
Вес, кг.
1.08

Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GT 610 LP 2048Mb (AF610-2048D3L7-V8)

Графический процессор GeForce GT 610. Производитель графического чипа NVIDIA.



Теги товара: Компактные

Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce GT 610 LP 2048Mb (AF610-2048D3L7-V8)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарты
Описание
Графический процессор GeForce GT 610. Производитель графического чипа NVIDIA.


Теги товара: Компактные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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