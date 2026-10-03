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Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NK103FG25F) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NK103FG25F)

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Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NK103FG25F) - фото 1
Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NK103FG25F) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1227
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NK103FG25F) - фото 1
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NK103FG25F) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633144
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1227
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х28
Вес, г.
575

Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NK103FG25F)

Sinotex Ninja GeForce GT1030 2GB (NK103FG25F) - компактная видеокарта на чипе GeForce GT 1030 Pascal с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной для Full HD-гейминга и мультимедиа. Модель использует PCI Express 3.0 x16 и одновентиляторное охлаждение с низким TDP.

Для кого и под какие задачи

GT 1030 Ninja подойдёт для апгрейда офисных ПК, лёгкого гейминга в Full HD (LoL, WoT, CS:GO) и мультимедийных центров с воспроизведением 4K-видео. Карта хороша для нетребовательных онлайн-игр, браузерных проектов и HTPC без шума под нагрузкой.

Производительность и память

GPU GT 1030 Pascal с 384 CUDA-ядрами работает на частотах 1227 МГц базовая и 1468 МГц Boost, обеспечивая комфортный FPS в казуальных играх и эмуляторах при 1080p. 2 ГБ GDDR5 с частотой 6000 МГц и 64-битной шиной подходят для Full HD-текстур и базовых 3D-задач без просадок.

Охлаждение и форм-фактор

Одновентиляторная система охлаждения с алюминиевым радиатором сохраняет тишину при умеренных нагрузках и TDP всего 30 Вт. Однослотовый компактный форм-фактор упрощает установку в мини-корпуса и готовые системные блоки.

Подключения и дисплеи

Разъёмы HDMI 2.0b, DVI-D и DisplayPort 1.4 поддерживают до трёх мониторов с максимальным разрешением 7680?4320 и 4K@60 Гц. Удобно для рабочих столов, HTPC и компактных геймерских сетапов с несколькими дисплеями.

Важные нюансы перед покупкой

Карта не требует дополнительного питания - TDP 30 Вт подходит для слабых блоков питания от 250 Вт. Для современных ААА-игр на высоких настройках потребуется переход на GTX 1650/RTX 3050 с большим объёмом памяти.

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NK103FG25F)




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1227
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Развернуть
Разъемы
DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

Sinotex Ninja GeForce GT1030 2GB (NK103FG25F) - компактная видеокарта на чипе GeForce GT 1030 Pascal с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной для Full HD-гейминга и мультимедиа. Модель использует PCI Express 3.0 x16 и одновентиляторное охлаждение с низким TDP.

Для кого и под какие задачи

GT 1030 Ninja подойдёт для апгрейда офисных ПК, лёгкого гейминга в Full HD (LoL, WoT, CS:GO) и мультимедийных центров с воспроизведением 4K-видео. Карта хороша для нетребовательных онлайн-игр, браузерных проектов и HTPC без шума под нагрузкой.

Производительность и память

GPU GT 1030 Pascal с 384 CUDA-ядрами работает на частотах 1227 МГц базовая и 1468 МГц Boost, обеспечивая комфортный FPS в казуальных играх и эмуляторах при 1080p. 2 ГБ GDDR5 с частотой 6000 МГц и 64-битной шиной подходят для Full HD-текстур и базовых 3D-задач без просадок.

Охлаждение и форм-фактор

Одновентиляторная система охлаждения с алюминиевым радиатором сохраняет тишину при умеренных нагрузках и TDP всего 30 Вт. Однослотовый компактный форм-фактор упрощает установку в мини-корпуса и готовые системные блоки.

Подключения и дисплеи

Разъёмы HDMI 2.0b, DVI-D и DisplayPort 1.4 поддерживают до трёх мониторов с максимальным разрешением 7680?4320 и 4K@60 Гц. Удобно для рабочих столов, HTPC и компактных геймерских сетапов с несколькими дисплеями.

Важные нюансы перед покупкой

Карта не требует дополнительного питания - TDP 30 Вт подходит для слабых блоков питания от 250 Вт. Для современных ААА-игр на высоких настройках потребуется переход на GTX 1650/RTX 3050 с большим объёмом памяти.

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Отзывы


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