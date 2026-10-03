Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NK103FG25F)

Sinotex Ninja GeForce GT1030 2GB (NK103FG25F) - компактная видеокарта на чипе GeForce GT 1030 Pascal с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной для Full HD-гейминга и мультимедиа. Модель использует PCI Express 3.0 x16 и одновентиляторное охлаждение с низким TDP.

Для кого и под какие задачи

GT 1030 Ninja подойдёт для апгрейда офисных ПК, лёгкого гейминга в Full HD (LoL, WoT, CS:GO) и мультимедийных центров с воспроизведением 4K-видео. Карта хороша для нетребовательных онлайн-игр, браузерных проектов и HTPC без шума под нагрузкой.

Производительность и память

GPU GT 1030 Pascal с 384 CUDA-ядрами работает на частотах 1227 МГц базовая и 1468 МГц Boost, обеспечивая комфортный FPS в казуальных играх и эмуляторах при 1080p. 2 ГБ GDDR5 с частотой 6000 МГц и 64-битной шиной подходят для Full HD-текстур и базовых 3D-задач без просадок.

Охлаждение и форм-фактор

Одновентиляторная система охлаждения с алюминиевым радиатором сохраняет тишину при умеренных нагрузках и TDP всего 30 Вт. Однослотовый компактный форм-фактор упрощает установку в мини-корпуса и готовые системные блоки.

Подключения и дисплеи

Разъёмы HDMI 2.0b, DVI-D и DisplayPort 1.4 поддерживают до трёх мониторов с максимальным разрешением 7680?4320 и 4K@60 Гц. Удобно для рабочих столов, HTPC и компактных геймерских сетапов с несколькими дисплеями.

Важные нюансы перед покупкой

Карта не требует дополнительного питания - TDP 30 Вт подходит для слабых блоков питания от 250 Вт. Для современных ААА-игр на высоких настройках потребуется переход на GTX 1650/RTX 3050 с большим объёмом памяти.