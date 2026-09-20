Top.Mail.Ru
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 1
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 2
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 3
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 4
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 5
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 6
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 7
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651928
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
162
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х39х34
Вес, г.
725

Описание товара Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F)

Palit GeForce RTX 3050 StormX 6GB (NE63050018JE-1070F) - компактная видеокарта на Ampere для игровых и домашних сборок формата mini-ITX, где важно уложиться в один слот и короткий корпус, но сохранить комфортный уровень 1080p-гейминга с современными технологиями RTX и DLSS. Одновентиляторный Palit StormX подойдёт тем, кто собирает тихий и простой по обслуживанию ПК без разгона и не планирует использовать несколько мониторов с экстремальными частотами.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 StormX 6GB уместен в компактных игровых системах и рабочих домашних ПК, где пользователь чередует онлайн-шутеры, MOBA и проекты уровня AAA на средних настройках в Full HD. Карта подойдёт начинающим стримерам и создателям контента, которым важны NVENC и поддержка RTX-функций, но нет задачи гнаться за максимальными кадрами в тяжёлых 2K-проектах.

Картинка и скорость

GeForce RTX 3050 в этой версии использует 2304 CUDA-ядра, 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и буст-частотой до 1470 МГц, чего хватает для стабильного 1080p-гейминга на умеренных пресетах и включением DLSS там, где это поддерживается. По уровню скорости карта ориентирована на комфортный, но не максималистский гейминг: для требовательных игр иногда придётся снижать качество теней и сглаживания, зато проекты попроще отрабатывают плавно и предсказуемо.

Подключения и удобство

Печатная плата длиной порядка 16-17 см вписывается в большинство mini-ITX и коротких microATX-корпусов, занимая два слота по высоте. Набор выходов включает HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и Dual-Link DVI, так что карту можно без переходников подключить как к современному игровому монитору, так и к старому дисплею в офисе или на даче.

Важные нюансы перед покупкой

Типичное энергопотребление около 70 Вт и рекомендация по блоку питания от 300 Вт упрощают жизнь владельцам бюджетных сборок, но при установке в тесный корпус важно продумать приток воздуха, иначе вентилятору придётся работать на повышенных оборотах. По запасу по памяти и шине RTX 3050 6GB ощутимо слабее старших RTX-серий, поэтому под 1440p, высокогерцовые UWQHD-мониторы и долгий запас прочности под будущие AAA-игры лучше сразу рассматривать более мощные модели.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
162
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Palit GeForce RTX 3050 StormX 6GB (NE63050018JE-1070F) - компактная видеокарта на Ampere для игровых и домашних сборок формата mini-ITX, где важно уложиться в один слот и короткий корпус, но сохранить комфортный уровень 1080p-гейминга с современными технологиями RTX и DLSS. Одновентиляторный Palit StormX подойдёт тем, кто собирает тихий и простой по обслуживанию ПК без разгона и не планирует использовать несколько мониторов с экстремальными частотами.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 StormX 6GB уместен в компактных игровых системах и рабочих домашних ПК, где пользователь чередует онлайн-шутеры, MOBA и проекты уровня AAA на средних настройках в Full HD. Карта подойдёт начинающим стримерам и создателям контента, которым важны NVENC и поддержка RTX-функций, но нет задачи гнаться за максимальными кадрами в тяжёлых 2K-проектах.

Картинка и скорость

GeForce RTX 3050 в этой версии использует 2304 CUDA-ядра, 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и буст-частотой до 1470 МГц, чего хватает для стабильного 1080p-гейминга на умеренных пресетах и включением DLSS там, где это поддерживается. По уровню скорости карта ориентирована на комфортный, но не максималистский гейминг: для требовательных игр иногда придётся снижать качество теней и сглаживания, зато проекты попроще отрабатывают плавно и предсказуемо.

Подключения и удобство

Печатная плата длиной порядка 16-17 см вписывается в большинство mini-ITX и коротких microATX-корпусов, занимая два слота по высоте. Набор выходов включает HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и Dual-Link DVI, так что карту можно без переходников подключить как к современному игровому монитору, так и к старому дисплею в офисе или на даче.

Важные нюансы перед покупкой

Типичное энергопотребление около 70 Вт и рекомендация по блоку питания от 300 Вт упрощают жизнь владельцам бюджетных сборок, но при установке в тесный корпус важно продумать приток воздуха, иначе вентилятору придётся работать на повышенных оборотах. По запасу по памяти и шине RTX 3050 6GB ощутимо слабее старших RTX-серий, поэтому под 1440p, высокогерцовые UWQHD-мониторы и долгий запас прочности под будущие AAA-игры лучше сразу рассматривать более мощные модели.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...