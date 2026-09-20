Описание товара Видеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F)

Palit GeForce RTX 3050 StormX 6GB (NE63050018JE-1070F) - компактная видеокарта на Ampere для игровых и домашних сборок формата mini-ITX, где важно уложиться в один слот и короткий корпус, но сохранить комфортный уровень 1080p-гейминга с современными технологиями RTX и DLSS. Одновентиляторный Palit StormX подойдёт тем, кто собирает тихий и простой по обслуживанию ПК без разгона и не планирует использовать несколько мониторов с экстремальными частотами.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 StormX 6GB уместен в компактных игровых системах и рабочих домашних ПК, где пользователь чередует онлайн-шутеры, MOBA и проекты уровня AAA на средних настройках в Full HD. Карта подойдёт начинающим стримерам и создателям контента, которым важны NVENC и поддержка RTX-функций, но нет задачи гнаться за максимальными кадрами в тяжёлых 2K-проектах.

Картинка и скорость

GeForce RTX 3050 в этой версии использует 2304 CUDA-ядра, 6 ГБ GDDR6 с 96-битной шиной и буст-частотой до 1470 МГц, чего хватает для стабильного 1080p-гейминга на умеренных пресетах и включением DLSS там, где это поддерживается. По уровню скорости карта ориентирована на комфортный, но не максималистский гейминг: для требовательных игр иногда придётся снижать качество теней и сглаживания, зато проекты попроще отрабатывают плавно и предсказуемо.

Подключения и удобство

Печатная плата длиной порядка 16-17 см вписывается в большинство mini-ITX и коротких microATX-корпусов, занимая два слота по высоте. Набор выходов включает HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и Dual-Link DVI, так что карту можно без переходников подключить как к современному игровому монитору, так и к старому дисплею в офисе или на даче.

Важные нюансы перед покупкой

Типичное энергопотребление около 70 Вт и рекомендация по блоку питания от 300 Вт упрощают жизнь владельцам бюджетных сборок, но при установке в тесный корпус важно продумать приток воздуха, иначе вентилятору придётся работать на повышенных оборотах. По запасу по памяти и шине RTX 3050 6GB ощутимо слабее старших RTX-серий, поэтому под 1440p, высокогерцовые UWQHD-мониторы и долгий запас прочности под будущие AAA-игры лучше сразу рассматривать более мощные модели.