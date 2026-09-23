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Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC)

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Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото 1
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото 2
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото 3
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото 4
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото 5
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1492
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото 1
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото 2
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото 3
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото 4
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото 5
  • Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735312
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Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1492
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
174
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х7
Вес, г.
550

Описание товара Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC)

**Видеокарта MSI RTX 3050 LP E OC — мощный инструмент для игр и работы с графикой** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой MSI RTX 3050 LP E OC! Она станет отличным выбором для геймеров и тех, кто работает с графически интенсивными приложениями. **Основные характеристики:** * объём видеопамяти: 6 ГБ; * тип памяти: GDDR6; * разрядность шины памяти: 96 бит; * интерфейсы вывода изображения: DisplayPort, HDMI (2 порта); * система охлаждения: 2 вентилятора. **Преимущества:** * **высокая производительность:** видеокарта обеспечивает плавную работу даже в самых требовательных играх и приложениях; * **компактный дизайн:** модель LP (Low Profile) подойдёт для небольших корпусов ПК; * **улучшенная заводская разгонка (OC):** повышенная частота работы ядра и памяти для дополнительной производительности; * **эффективная система охлаждения:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение даже при максимальных нагрузках. С видеокартой MSI RTX 3050 LP E OC вы сможете наслаждаться современными играми на высоких настройках графики и эффективно работать с программами для обработки изображений и видео. Не упустите шанс улучшить свой ПК — выберите надёжную и производительную видеокарту от MSI!

Отзывы о товаре Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC)




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Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1492
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
174
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта MSI RTX 3050 LP E OC — мощный инструмент для игр и работы с графикой** Погрузитесь в мир реалистичной графики и плавного геймплея с видеокартой MSI RTX 3050 LP E OC! Она станет отличным выбором для геймеров и тех, кто работает с графически интенсивными приложениями. **Основные характеристики:** * объём видеопамяти: 6 ГБ; * тип памяти: GDDR6; * разрядность шины памяти: 96 бит; * интерфейсы вывода изображения: DisplayPort, HDMI (2 порта); * система охлаждения: 2 вентилятора. **Преимущества:** * **высокая производительность:** видеокарта обеспечивает плавную работу даже в самых требовательных играх и приложениях; * **компактный дизайн:** модель LP (Low Profile) подойдёт для небольших корпусов ПК; * **улучшенная заводская разгонка (OC):** повышенная частота работы ядра и памяти для дополнительной производительности; * **эффективная система охлаждения:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение даже при максимальных нагрузках. С видеокартой MSI RTX 3050 LP E OC вы сможете наслаждаться современными играми на высоких настройках графики и эффективно работать с программами для обработки изображений и видео. Не упустите шанс улучшить свой ПК — выберите надёжную и производительную видеокарту от MSI!
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Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 3050 LP E 6G OC (6Gb, GDDR6, 96bit, DP+2xHDMI, RTL) (RTX 3050 LP E 6G OC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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