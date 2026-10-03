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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
4 320 руб.
9 299
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641186
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кран, пульт управления 2.4 ГГц, аккумулятор Ni-Cd 7.2 В 400 мАч, зарядное устройство, инструкция
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
8
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х19
Вес, кг.
1
Описание товара Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572
Радиоуправляемый подъемный кран имеет довольно большие размеры и при поднятой стреле достигает 70 см в высоту. Все действия крана полностью управляются с пульта, что позволит вашему ребенку ощутить себя настоящим оператором строительной техники. Стрела крана может изменять угол наклона, а кабина крана вращается вокруг шасси почти на 360 градусов. Кран имеет гусеничный привод что повышает его маневренность и проходимость. Крюк крана опускается и поднимается и сделан из металла и закреплен при помощи толстой и прочной нитки. Подъемный кран способен поднимать и опускать габаритные и довольно тяжелые предметы и перегружать их в другое место или загружать в кузов грузовика. Обратите внимание: В комплекте идет аккумуляторная батарея с разъемом JST. Начиная с 2000 года на всех моделях HuiNa устанавливаются аккумуляторы с разъемом JST. Модели до 2000 года могут иметь аккумулятор с другим разъемом. При выборе аккумулятора для модели помните об этом. В комплекте: Подъемный кран, Пульт управления 2.4GHz, Аккумулятор, Зарядное устройство. Требуется дополнительно: 2 батарейки типа АА в пульт
кран, пульт управления 2.4 ГГц, аккумулятор Ni-Cd 7.2 В 400 мАч, зарядное устройство, инструкция
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
8
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемый подъемный кран имеет довольно большие размеры и при поднятой стреле достигает 70 см в высоту. Все действия крана полностью управляются с пульта, что позволит вашему ребенку ощутить себя настоящим оператором строительной техники. Стрела крана может изменять угол наклона, а кабина крана вращается вокруг шасси почти на 360 градусов. Кран имеет гусеничный привод что повышает его маневренность и проходимость. Крюк крана опускается и поднимается и сделан из металла и закреплен при помощи толстой и прочной нитки. Подъемный кран способен поднимать и опускать габаритные и довольно тяжелые предметы и перегружать их в другое место или загружать в кузов грузовика. Обратите внимание: В комплекте идет аккумуляторная батарея с разъемом JST. Начиная с 2000 года на всех моделях HuiNa устанавливаются аккумуляторы с разъемом JST. Модели до 2000 года могут иметь аккумулятор с другим разъемом. При выборе аккумулятора для модели помните об этом. В комплекте: Подъемный кран, Пульт управления 2.4GHz, Аккумулятор, Зарядное устройство. Требуется дополнительно: 2 батарейки типа АА в пульт
Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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