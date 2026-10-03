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Динозавр на РУ (свет,звук,пар) с проектором в коробке сборный,стреляет,ходит 68501 купить с доставкой в Москве
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Динозавр на РУ (свет,звук,пар) с проектором в коробке сборный,стреляет,ходит 68501

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Динозавр на РУ (свет,звук,пар) с проектором в коробке сборный,стреляет,ходит 68501
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
1 105 руб.  3 162 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639401
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Характеристики

Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х13
Вес, г.
810

Описание товара Динозавр на РУ (свет,звук,пар) с проектором в коробке сборный,стреляет,ходит 68501

Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр 68501 несомненно понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление, фантазию. Способствует развитию моторики и координации движений.

Отзывы о товаре Динозавр на РУ (свет,звук,пар) с проектором в коробке сборный,стреляет,ходит 68501




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Характеристики
Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр 68501 несомненно понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление, фантазию. Способствует развитию моторики и координации движений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Динозавр на РУ (свет,звук,пар) с проектором в коробке сборный,стреляет,ходит 68501 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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