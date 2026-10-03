Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 240 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639394
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игрушка, аксессуары, пульт управления, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х21
Вес, г.
970
Описание товара Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2
Игрушка от компании Carnival Trading Лошадка ZYB-B2997-2 несомненно понравится любому ребенку. Многие дети любят животных, а играть с таким, которое само двигается, еще интереснее. Замечательная серия питомцев на управлении подарит вашему ребенку возможность устроить интересные игры с друзьями. Фигурка ходит, двигает головой и лапами, есть проектор. Имеются световые и звуковые эффекты. Лошадка изготовлена из высококачественных и износостойких материалов. Такая модель станет прекрасным подарком юному любителю животных. Изделия просты в уходе и эксплуатации, прочные и долговечные, они будут долго радовать своим внешним видом. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
игрушка, аксессуары, пульт управления, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от компании Carnival Trading Лошадка ZYB-B2997-2 несомненно понравится любому ребенку. Многие дети любят животных, а играть с таким, которое само двигается, еще интереснее. Замечательная серия питомцев на управлении подарит вашему ребенку возможность устроить интересные игры с друзьями. Фигурка ходит, двигает головой и лапами, есть проектор. Имеются световые и звуковые эффекты. Лошадка изготовлена из высококачественных и износостойких материалов. Такая модель станет прекрасным подарком юному любителю животных. Изделия просты в уходе и эксплуатации, прочные и долговечные, они будут долго радовать своим внешним видом. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2