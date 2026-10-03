Динозавр на РУ с аккумулятором (свет,звук,пар) в коробке движение,сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-2
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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%1 060 руб. 3 162 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639398
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, аксессуары, пульт управления, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х17
Вес, г.
650
Описание товара Динозавр на РУ с аккумулятором (свет,звук,пар) в коробке движение,сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-2
Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр ZYA-A3124-2 несомненно понравится любому ребенку. Робот динозавр с дистанционным управлением из серии Пультовод.. Это интерактивный динозавр приведет в восторг не только ребенка, но и заставит удивиться большинство взрослых.. Робот сделан из качественного пластика.. Робот умеет издавать много разных звуков.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, аксессуары, пульт управления, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр ZYA-A3124-2 несомненно понравится любому ребенку. Робот динозавр с дистанционным управлением из серии Пультовод.. Это интерактивный динозавр приведет в восторг не только ребенка, но и заставит удивиться большинство взрослых.. Робот сделан из качественного пластика.. Робот умеет издавать много разных звуков.
Динозавр на РУ с аккумулятором (свет,звук,пар) в коробке движение,сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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