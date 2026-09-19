Машина-перевёртыш на р/у 1TOY Драйв, трюковая, Аккум. 4.8V, черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 430 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365215
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Комплектация
игрушка, пульт управления, зарядное устройство, инструкция, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
6
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х18
Вес, кг.
1.05
Описание товара Машина-перевёртыш на р/у 1TOY Драйв, трюковая, Аккум. 4.8V, черный
Игрушка от бренда 1toy Драйв Т10942 несомненно понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление, фантазию. Способствует развитию моторики координации движений.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Комплектация
игрушка, пульт управления, зарядное устройство, инструкция, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
6
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Игрушка от бренда 1toy Драйв Т10942 несомненно понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление, фантазию. Способствует развитию моторики координации движений.
Машина-перевёртыш на р/у 1TOY Драйв, трюковая, Аккум. 4.8V, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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