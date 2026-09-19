Top.Mail.Ru
Машина-перевёртыш на р/у 1TOY Драйв, трюковая, Аккум. 4.8V, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Машина-перевёртыш на р/у 1TOY Драйв, трюковая, Аккум. 4.8V, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Машина-перевёртыш на р/у 1TOY Драйв, трюковая, Аккум. 4.8V, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 430 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365215
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
1TOY Игродром
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Комплектация
игрушка, пульт управления, зарядное устройство, инструкция, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
6
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х18
Вес, кг.
1.05

Описание товара Машина-перевёртыш на р/у 1TOY Драйв, трюковая, Аккум. 4.8V, черный

Игрушка от бренда 1toy Драйв Т10942 несомненно понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление, фантазию. Способствует развитию моторики координации движений.

Отзывы о товаре Машина-перевёртыш на р/у 1TOY Драйв, трюковая, Аккум. 4.8V, черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
1TOY Игродром
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Комплектация
игрушка, пульт управления, зарядное устройство, инструкция, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
6
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда 1toy Драйв Т10942 несомненно понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление, фантазию. Способствует развитию моторики координации движений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина-перевёртыш на р/у 1TOY Драйв, трюковая, Аккум. 4.8V, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...