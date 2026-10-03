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Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 купить с доставкой в Москве
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Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1

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Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 1
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 2
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 3
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 4
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 5
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 6
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 7
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 8
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 9
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 10
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 11
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 12
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 13
Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 1
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 2
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 3
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 4
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 5
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 6
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 7
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 8
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 9
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 10
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 11
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 12
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 13
  • Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%
1 060 руб.  3 162 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639397
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Характеристики

Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, аксессуары, пульт управления, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х18х17
Вес, г.
680

Описание товара Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1

Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр ZYA-A3124-1 несомненно понравится любому ребенку. Робот динозавр с дистанционным управлением из серии Пультовод.. Это интерактивный динозавр приведет в восторг не только ребенка, но и заставит удивиться большинство взрослых.. Робот сделан из качественного пластика.. Робот умеет издавать много разных звуков.

Отзывы о товаре Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, аксессуары, пульт управления, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр ZYA-A3124-1 несомненно понравится любому ребенку. Робот динозавр с дистанционным управлением из серии Пультовод.. Это интерактивный динозавр приведет в восторг не только ребенка, но и заставит удивиться большинство взрослых.. Робот сделан из качественного пластика.. Робот умеет издавать много разных звуков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Динозавр на РУ (свет,звук,пар) со стрелами в коробке аккумулятор;сказки,песни,подвижные хвост и челюсть ZYA-A3124-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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