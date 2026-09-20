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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 785 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662365
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игрушка, пульт управления, зарядное устройство, инструкция, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х15
Вес, г.
772
Описание товара Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины
Игрушка Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK 336-95J несомненно понравится любому ребенку. Автомобиль поставляется полностью готовой к игре, зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого USB-зарядного устройства, вставьте 2 батарейки типа АА в пульт (не входят в комплект), долейте воды для невероятного эффекта и вы готовы к грандиозному шоу!. Автомобиль очень легкий в управлении для детей, ездит во все стороны и управляется с помощью удобного пульта управления. Дым, который выходит сзади - это всего лишь испарение воды, которая заполняется с помощью специальной насадки (в комплекте) в отдельный резервуар. Эффект дыма - это холодная вода, которая прокачивается через маленькие форсунки, а не горячий водяной пар. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
игрушка, пульт управления, зарядное устройство, инструкция, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK 336-95J несомненно понравится любому ребенку. Автомобиль поставляется полностью готовой к игре, зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого USB-зарядного устройства, вставьте 2 батарейки типа АА в пульт (не входят в комплект), долейте воды для невероятного эффекта и вы готовы к грандиозному шоу!. Автомобиль очень легкий в управлении для детей, ездит во все стороны и управляется с помощью удобного пульта управления. Дым, который выходит сзади - это всего лишь испарение воды, которая заполняется с помощью специальной насадки (в комплекте) в отдельный резервуар. Эффект дыма - это холодная вода, которая прокачивается через маленькие форсунки, а не горячий водяной пар. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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