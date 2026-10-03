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Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 купить с доставкой в Москве
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Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672

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Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 1
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 2
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 3
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 4
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 5
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 6
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 7
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 8
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 9
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 10
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 11
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 12
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 1
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 2
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 3
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 4
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 5
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 6
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 7
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 8
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 9
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 10
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 11
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 12
  • Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
2 030 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639390
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Характеристики

Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х16
Вес, кг.
1.13

Описание товара Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672

Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр Тираннозавр ZYB-B3672 несомненно понравится любому ребенку. Радиоуправляемый робот динозавр поразит вашего ребенка реалистичными движениями. Световые и звуковые эффекты сделают игру незабываемой.Светится пар изо ртаРычит и светится, выпуская цветной пар из пасти. В голову динозавра нужно залить воду и нажать на кнопку запуска на пульте. Из пасти пойдет пар с подсветкой.Передвигается во всех направлениях.Танцует под музыку.Демо-режим.LED-подсветка.Питание игрушки:Игрушка работает от перезаряжаемого Li-Ion аккумулятора объемом3.7V800mAh, который входит в комплект. Время зарядки аккумулятора -около 4-х часов. Время работы аккумулятора после полной зарядки -15 минут.Пульт радиоуправления работает от2-х батареек типа 1.5 AA, которые приобретаются отдельно.

Отзывы о товаре Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672




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Характеристики
Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр Тираннозавр ZYB-B3672 несомненно понравится любому ребенку. Радиоуправляемый робот динозавр поразит вашего ребенка реалистичными движениями. Световые и звуковые эффекты сделают игру незабываемой.Светится пар изо ртаРычит и светится, выпуская цветной пар из пасти. В голову динозавра нужно залить воду и нажать на кнопку запуска на пульте. Из пасти пойдет пар с подсветкой.Передвигается во всех направлениях.Танцует под музыку.Демо-режим.LED-подсветка.Питание игрушки:Игрушка работает от перезаряжаемого Li-Ion аккумулятора объемом3.7V800mAh, который входит в комплект. Время зарядки аккумулятора -около 4-х часов. Время работы аккумулятора после полной зарядки -15 минут.Пульт радиоуправления работает от2-х батареек типа 1.5 AA, которые приобретаются отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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