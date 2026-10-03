Динозавр T-Rex на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза;подвижные конечности;рычит 9989
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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%890 руб. 3 162 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639384
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
10
Материал
металл/пластик
Минимальный возраст
6
Питание
батарейки
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х8
Вес, г.
360
Описание товара Динозавр T-Rex на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза;подвижные конечности;рычит 9989
Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр T-Rex 9989 несомненно понравится любому ребенку. Это динозавр T-rex с пультом управления угрожающий тираннозавр рекс. Перед Вами самый страшный и злой хищник древности динозавтр T-Rex! Благодаря этой игрушке ребенок сможет с миром древних динозавров, увидеть удивительную конституцию хищника! Что же умеет делать эта игрушкаx У T-Rex светятся глаза, присутствуют звуковые эффекты (динозавтр рычит), открывается пасть, двигаются лапы. Заряжается динозавтр от пульта.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
10
Материал
металл/пластик
Минимальный возраст
6
Питание
батарейки
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр T-Rex 9989 несомненно понравится любому ребенку. Это динозавр T-rex с пультом управления угрожающий тираннозавр рекс. Перед Вами самый страшный и злой хищник древности динозавтр T-Rex! Благодаря этой игрушке ребенок сможет с миром древних динозавров, увидеть удивительную конституцию хищника! Что же умеет делать эта игрушкаx У T-Rex светятся глаза, присутствуют звуковые эффекты (динозавтр рычит), открывается пасть, двигаются лапы. Заряжается динозавтр от пульта.
Динозавр T-Rex на РУ (свет,звук) в коробке светятся глаза;подвижные конечности;рычит 9989 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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