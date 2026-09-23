Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка радиоуправляемая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
робот, зарядное устройство (USB), пульт ду, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х21
Вес, кг.
1.04
Описание товара Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4
Радиоуправляемая модель от бренда Carnival Trading — это захватывающая игрушка, способная увлечь любого ребенка в возрасте от 3 до 5 лет. Созданная для маленьких исследователей, эта игрушка объединяет в себе современные технологии и безопасность, делая игровое время вашего ребенка не только веселым, но и развивающим.
Модель оснащена яркими световыми и реалистичными звуковыми эффектами, которые добавляют игре динамичности и превращают каждое включение в новый захватывающий процесс. Универсальный унисекс-дизайн позволяет каждому ребенку находить в игрушке что-то свое, независимо от пола.
Радиоуправляемая модель Carnival Trading проста в управлении, что делает ее идеальной для маленьких ручек и развивает координацию движений и мелкую моторику. С этой игрушкой дети смогут весело проводить время как самостоятельно, так и в компании друзей или семьи.
Превратите обычную игру в незабываемое приключение с радиоуправляемыми моделями Carnival Trading, предоставляя вашему ребенку возможность исследовать и учиться новому каждый день!
робот, зарядное устройство (USB), пульт ду, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемая модель от бренда Carnival Trading — это захватывающая игрушка, способная увлечь любого ребенка в возрасте от 3 до 5 лет. Созданная для маленьких исследователей, эта игрушка объединяет в себе современные технологии и безопасность, делая игровое время вашего ребенка не только веселым, но и развивающим.
Модель оснащена яркими световыми и реалистичными звуковыми эффектами, которые добавляют игре динамичности и превращают каждое включение в новый захватывающий процесс. Универсальный унисекс-дизайн позволяет каждому ребенку находить в игрушке что-то свое, независимо от пола.
Радиоуправляемая модель Carnival Trading проста в управлении, что делает ее идеальной для маленьких ручек и развивает координацию движений и мелкую моторику. С этой игрушкой дети смогут весело проводить время как самостоятельно, так и в компании друзей или семьи.
Превратите обычную игру в незабываемое приключение с радиоуправляемыми моделями Carnival Trading, предоставляя вашему ребенку возможность исследовать и учиться новому каждый день!
Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4