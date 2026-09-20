Грузовой автомобиль Dinosaurs King на РУ (свет) в коробке прилавок,столы,стулья,зонт,посуда,продукты
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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662366
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Комплектация
игрушка, пульт управления, зарядное устройство, инструкция, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
6
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х17х14
Вес, г.
646
Описание товара Грузовой автомобиль Dinosaurs King на РУ (свет) в коробке прилавок,столы,стулья,зонт,посуда,продукты
Игрушка Грузовой автомобиль Dinosaurs King FC018 несомненно понравится любому ребенку. Двери можно открывать и закрывать. Движение влево, вправо, назад и вперед. В комплекте набор мебели и аксессуаров для дорожного кафе. Частота дистанционного управления: 2.4 ГГц. Для работы машины требуются батарейки 4 шт. 1.5 В AA. Для работы пульта дистанционного управления: 2 батарейки АА 1.5 В
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Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Комплектация
игрушка, пульт управления, зарядное устройство, инструкция, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
6
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Игрушка Грузовой автомобиль Dinosaurs King FC018 несомненно понравится любому ребенку. Двери можно открывать и закрывать. Движение влево, вправо, назад и вперед. В комплекте набор мебели и аксессуаров для дорожного кафе. Частота дистанционного управления: 2.4 ГГц. Для работы машины требуются батарейки 4 шт. 1.5 В AA. Для работы пульта дистанционного управления: 2 батарейки АА 1.5 В
Грузовой автомобиль Dinosaurs King на РУ (свет) в коробке прилавок,столы,стулья,зонт,посуда,продукты - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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