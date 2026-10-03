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Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 купить с доставкой в Москве
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Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906

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Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 1
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 2
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 3
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 4
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 5
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 6
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 7
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 8
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 9
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 10
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 11
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 12
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 13
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 14
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 15
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 16
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 17
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 18
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 19
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 20
Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 1
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 2
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 3
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 4
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 5
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 6
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 7
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 8
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 9
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 10
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 11
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 12
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 13
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 14
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 15
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 16
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 17
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 18
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 19
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 20
  • Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639391
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Характеристики

Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х15
Вес, г.
570

Описание товара Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906

Игрушка от компании Carnival Trading Собачка Aegis ZYA-A2906 несомненно понравится любому ребенку. Это собачка на дистанционном управлении из серии Пультовод. Она знает команды: встать на передние лапы, сидеть, стоять, лежать, отжиматься, двигаться вперед. Под динамическую музыку (5 музыкальных композиций) собачка танцует. Собака может быть запрограммирована на выполнение определенных действий, стимулирующих творческий потенциал детей и тренирующих их способности.

Отзывы о товаре Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от компании Carnival Trading Собачка Aegis ZYA-A2906 несомненно понравится любому ребенку. Это собачка на дистанционном управлении из серии Пультовод. Она знает команды: встать на передние лапы, сидеть, стоять, лежать, отжиматься, двигаться вперед. Под динамическую музыку (5 музыкальных композиций) собачка танцует. Собака может быть запрограммирована на выполнение определенных действий, стимулирующих творческий потенциал детей и тренирующих их способности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Собачка Aegis на РУ (свет,звук) в коробке песни,лай;отжимание,стойка на передних лапах,сидеть,лежать ZYA-A2906 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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