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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
1 040 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639375
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модель радиоуправляемая, пульт дистанционного управления, аккумулятор, зарядное устройство (USB), инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х21
Вес, г.
970
Описание товара Собачка/кошка на РУ с проектором (свет,звук) в коробке вращение головой,движение во всех направлениях ZYB-B2997-5
Игрушка от компании Carnival Trading Собачка/кошка ZYB-B2997-5 несомненно понравится любому ребенку. Оригинальная альтернатива домашнему животному. Мечта малыша о собственной собачке станет реальностью: очаровательный пятнистый щенок умеет двигаться во всех направлениях, поворачиваться на 360 градусов и даже может играть роль проектора. Световые эффекты и приятное музыкальное сопровождение добавят еще больше интерактивности в игровые сюжеты. Игрушка работает от аккумулятора, а для работы пульта управления необходимы 2 батарейки типа AA (не входят в комплект). Интерактивный Далматинец серии УМНЫЙ Я игрушка нового поколения! Если Ваш ребенок мечтает о домашнем далматинце, а у Вас нет возможности иметь живого питомца, интерактивный далматинец станет отличным другом Вашему малышу. Радиоуправляемый Далматинец оснащен проектором, световыми и звуковыми эффектами. Двигается во всех направлениях. Отличное качество, игрушка полностью русифицирована. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
модель радиоуправляемая, пульт дистанционного управления, аккумулятор, зарядное устройство (USB), инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от компании Carnival Trading Собачка/кошка ZYB-B2997-5 несомненно понравится любому ребенку. Оригинальная альтернатива домашнему животному. Мечта малыша о собственной собачке станет реальностью: очаровательный пятнистый щенок умеет двигаться во всех направлениях, поворачиваться на 360 градусов и даже может играть роль проектора. Световые эффекты и приятное музыкальное сопровождение добавят еще больше интерактивности в игровые сюжеты. Игрушка работает от аккумулятора, а для работы пульта управления необходимы 2 батарейки типа AA (не входят в комплект). Интерактивный Далматинец серии УМНЫЙ Я игрушка нового поколения! Если Ваш ребенок мечтает о домашнем далматинце, а у Вас нет возможности иметь живого питомца, интерактивный далматинец станет отличным другом Вашему малышу. Радиоуправляемый Далматинец оснащен проектором, световыми и звуковыми эффектами. Двигается во всех направлениях. Отличное качество, игрушка полностью русифицирована. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 комплект.
Собачка/кошка на РУ с проектором (свет,звук) в коробке вращение головой,движение во всех направлениях ZYB-B2997-5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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