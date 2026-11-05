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Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

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Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 10
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 11
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 12
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 13
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 14
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 15
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 520 руб. 
Начислим 697 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641117
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
43 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
22х16х9
Вес, кг.
2.5

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Профессиональная дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 оснащена надежным бесщеточным двигателем и удобным быстрозажимным патроном. Прорезиненный корпус упрощает хват в любом положении. Инструмент поставляется в жестком кейсе с битой, ЗУ и двумя АКБ. Удобной работе способствует яркая подсветка и функция реверса. Устройство Makita DF002GD201 обладает двумя скоростями, регулировкой крутящего момента (21 ступень) и режимом сверления. Безопасность и удобство гарантируют система торможения двигателя, блокировка шпинделя, защита от перегрузок и случайного запуска. Безударный инструмент легко справляется со сверлением древесины и металла.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Описание
Профессиональная дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 оснащена надежным бесщеточным двигателем и удобным быстрозажимным патроном. Прорезиненный корпус упрощает хват в любом положении. Инструмент поставляется в жестком кейсе с битой, ЗУ и двумя АКБ. Удобной работе способствует яркая подсветка и функция реверса. Устройство Makita DF002GD201 обладает двумя скоростями, регулировкой крутящего момента (21 ступень) и режимом сверления. Безопасность и удобство гарантируют система торможения двигателя, блокировка шпинделя, защита от перегрузок и случайного запуска. Безударный инструмент легко справляется со сверлением древесины и металла.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 43520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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