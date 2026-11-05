Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
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Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 520 руб.
В наличии
Код товара: 641117
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
43 520 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х16х9
Вес, кг.
2.5
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Профессиональная дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 оснащена надежным бесщеточным двигателем и удобным быстрозажимным патроном. Прорезиненный корпус упрощает хват в любом положении. Инструмент поставляется в жестком кейсе с битой, ЗУ и двумя АКБ. Удобной работе способствует яркая подсветка и функция реверса. Устройство Makita DF002GD201 обладает двумя скоростями, регулировкой крутящего момента (21 ступень) и режимом сверления. Безопасность и удобство гарантируют система торможения двигателя, блокировка шпинделя, защита от перегрузок и случайного запуска. Безударный инструмент легко справляется со сверлением древесины и металла.
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Профессиональная дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 оснащена надежным бесщеточным двигателем и удобным быстрозажимным патроном. Прорезиненный корпус упрощает хват в любом положении. Инструмент поставляется в жестком кейсе с битой, ЗУ и двумя АКБ. Удобной работе способствует яркая подсветка и функция реверса. Устройство Makita DF002GD201 обладает двумя скоростями, регулировкой крутящего момента (21 ступень) и режимом сверления. Безопасность и удобство гарантируют система торможения двигателя, блокировка шпинделя, защита от перегрузок и случайного запуска. Безударный инструмент легко справляется со сверлением древесины и металла.
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Дрель-шуруповерт Makita DF002GD201 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 43520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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