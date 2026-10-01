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Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом купить с доставкой в Москве
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Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом

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Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 1
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 2
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 3
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 4
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 5
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 6
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 7
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 1
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 2
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 3
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 4
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 5
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 6
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 7
  • Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
4 700 руб.  8 080 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641078
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом
4 700 руб. -42%
8 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
23х20х12
Вес, кг.
1.02

Описание товара Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом

Вытяжной бытовой вентилятор EAFM предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др. Отличительные особенности. Инновационный дизайн. Высокоэффективная и бесшумная работа. Цвет белый. Оборудованы обратным клапаном. Три исполнения: стандартное, с регулируемым таймером задержки отключения 1–25 мин, с датчиком влажности 40–100 % и регулируемым таймером 1– 25 мин. Легкая очистка от пыли. Универсальный монтаж (на стене, в отверстии вентиляционной шахты, в подвесном потолке).

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжной бытовой вентилятор EAFM предназначен для непосредственного удаления воздуха из помещений по каналам и воздуховодам через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм. Прекрасно подходят для сантехнических помещений, кухонь и др. Отличительные особенности. Инновационный дизайн. Высокоэффективная и бесшумная работа. Цвет белый. Оборудованы обратным клапаном. Три исполнения: стандартное, с регулируемым таймером задержки отключения 1–25 мин, с датчиком влажности 40–100 % и регулируемым таймером 1– 25 мин. Легкая очистка от пыли. Универсальный монтаж (на стене, в отверстии вентиляционной шахты, в подвесном потолке).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной серии Magic EAFM-150TH с таймером и гигростатом - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4700 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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