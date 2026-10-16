Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 000 руб.
В наличии
Код товара: 639352
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26 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х18х14
Вес, кг.
1
Описание товара Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3)
Набор из двух аккумуляторов 18 Вольт 5А/ч и двухпостового зарядного устройства. Готовое решение для работы с аккумуляторным инструментом Makita линейки LXT. Комплектация: Аккумулятор LXT 18В 5А/ч - 2 шт., зарядное устройство стандартное двухпостовое - 1 шт.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Набор из двух аккумуляторов 18 Вольт 5А/ч и двухпостового зарядного устройства. Готовое решение для работы с аккумуляторным инструментом Makita линейки LXT. Комплектация: Аккумулятор LXT 18В 5А/ч - 2 шт., зарядное устройство стандартное двухпостовое - 1 шт.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Купить Аккумулятор Makita BL1850B 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191L75-3) - по цене 26000 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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