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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 8т, 228-459 мм Профессионал (43060-8) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 8т, 228-459 мм Профессионал (43060-8)

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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 8т, 228-459 мм Профессионал (43060-8) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 8т, 228-459 мм Профессионал (43060-8) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 8т, 228-459 мм Профессионал (43060-8) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
228
Высота подъема, мм
459
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 8т, 228-459 мм Профессионал (43060-8) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 8т, 228-459 мм Профессионал (43060-8) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 8т, 228-459 мм Профессионал (43060-8) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638007
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 8т, 228-459 мм Профессионал (43060-8)
2 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
228
Высота подъема, мм
459
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х12
Вес, кг.
5.3

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 8т, 228-459 мм Профессионал (43060-8)

Гидравлический бутылочный домкрат 8т, 228-459мм ЗУБР Профессионал T50 43060-8_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 8т, 228-459 мм Профессионал (43060-8)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
228
Высота подъема, мм
459
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат 8т, 228-459мм ЗУБР Профессионал T50 43060-8_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 8т, 228-459 мм Профессионал (43060-8) - этот товар вы можете купить по цене 2320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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