Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
опора для домкрата
Диаметр опоры, мм
105
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
В наличии
Код товара: 638065
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
380 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Диаметр опоры, мм
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
450
Описание товара Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм
Опора резиновая для домкрата РШ-35, D105 / H35 мм, Профессионал Зубр 43005-35 предотвращает кузов автомобиля от нежелательных царапин, сколов. Опора изготовлена резины, устойчивой к экстремальным температурам. Кроме того, резина быстро восстанавливается после нагрузки.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитРезиновая опора для подкатного домкрата D 105 мм. H 35 мм Matrix...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитОпора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-45) ЗУБР РШ-45...
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитРезиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 89 мм, ...
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитРезиновая опора для подкатного домкрата универсальная, D 100 мм,...
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитРезиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 22 мм Matrix (...
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитРезиновая опора для бутылочных домкратов, D штока 32 мм Matrix (...
-
В наличииЦена 800 руб. 1 630 руб.200 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 3 т, 180-320 мм Сибртех (5080...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм Сибртех (5080...
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 2 т, 150-280 мм, в пласт. кей...
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитДомкрат ромбический 1,2т, 100-350 мм Сибртех (50393)
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 4 т, 180-320 мм Сибртех (5080...
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитДомкрат ромбический 1 т, 100-350 мм Stels (50390)
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
опора для домкрата
Кейс
нет
Диаметр опоры, мм
105
Страна производитель
Китай
Опора резиновая для домкрата РШ-35, D105 / H35 мм, Профессионал Зубр 43005-35 предотвращает кузов автомобиля от нежелательных царапин, сколов. Опора изготовлена резины, устойчивой к экстремальным температурам. Кроме того, резина быстро восстанавливается после нагрузки.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной
Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 380 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Опора резиновая для домкрата, Профессионал (43005-35) ЗУБР РШ-35, D105/H35 мм