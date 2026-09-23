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Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) купить с доставкой в Москве
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Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K)

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Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - фото 1
Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - фото 2
Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - фото 3
Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - фото 4
Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - фото 5
Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
350
  • Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - фото 1
  • Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - фото 2
  • Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - фото 3
  • Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - фото 4
  • Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - фото 5
  • Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638058
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K)
3 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х24х15
Вес, кг.
11.3

Описание товара Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K)

Надежный подкатной домкрат, который может использоваться как профессионалами на станции СТО, так и простыми автолюбителями. Компактный и мобильный. Упакован в пластиковый кейс для удобной переноски домкрата.



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Отзывы о товаре Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный подкатной домкрат, который может использоваться как профессионалами на станции СТО, так и простыми автолюбителями. Компактный и мобильный. Упакован в пластиковый кейс для удобной переноски домкрата.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной STAYER R-28 RED FORCE, в кейсе 2т, 130-350 мм, для легковых а/м (43153-2-K) - по цене 3710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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