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Винтоверт ударный, кейс (ГВЛ-255-22) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) купить с доставкой в Москве
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Винтоверт ударный, кейс (ГВЛ-255-22) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)

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Винтоверт ударный, кейс (ГВЛ-255-22) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
7 680 руб.  11 480 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Винтоверт ударный, кейс (ГВЛ-255-22) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)
7 680 руб. -33%
11 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
винтоверт, аккумулятор – 2 шт, зарядное устройство, скоба поясная, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
250
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3600 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
6
Длина, м
21.5
Высота, см
18.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х11
Вес, кг.
3.61

Описание товара Винтоверт ударный, кейс (ГВЛ-255-22) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)

Ударный винтоверт ЗУБР ГВЛ-255-22 предназначен для ударного закручивания/откручивания массивного крепежа. Для осуществления сложных работ предусмотрен большой крутящий момент. Патрон HEX 1/4" позволяет устанавливать стандартные биты и фиксировать их в патроне. Рукоятка с противоскользящей накладкой обеспечивает надежный хват и лучший контроль над инструментом. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%, защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Винтоверт ударный, кейс (ГВЛ-255-22) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
винтоверт, аккумулятор – 2 шт, зарядное устройство, скоба поясная, инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
шестигранный (HEX 1/4)
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
250
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
3600 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
6
Длина, м
21.5
Высота, см
18.5
Страна производитель
Китай
Описание
Ударный винтоверт ЗУБР ГВЛ-255-22 предназначен для ударного закручивания/откручивания массивного крепежа. Для осуществления сложных работ предусмотрен большой крутящий момент. Патрон HEX 1/4" позволяет устанавливать стандартные биты и фиксировать их в патроне. Рукоятка с противоскользящей накладкой обеспечивает надежный хват и лучший контроль над инструментом. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%, защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Винтоверт ударный, кейс (ГВЛ-255-22) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч) - стоимость товара 7680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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