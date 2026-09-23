Дрель-шуруповерт, кейс (CD-160-1) STEHER 16 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 637961
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3 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм (PH, PZ), кейс, руководство по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
30
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Ширина, см
25.5
Высота, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х9
Вес, кг.
2.12
Описание товара Дрель-шуруповерт, кейс (CD-160-1) STEHER 16 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч)
Дрель-шуруповерт STEHER 16В, 1 АКБ 2Ач CD-160-1 применяется для сверления отверстий в различных материалах и для монтажа или демонтажа резьбовых соединений. Быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку без использования инструмента. Благодаря наличию 18+1 положений крутящего момента можно регулировать максимальный момент затяжки крепежных изделий в зависимости от вида работ и применяемых материалов. Аккумуляторная технология избавляет пользователя от необходимости следить за шнуром питания.
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм (PH, PZ), кейс, руководство по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
30
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Ширина, см
25.5
Высота, см
8.5
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт STEHER 16В, 1 АКБ 2Ач CD-160-1 применяется для сверления отверстий в различных материалах и для монтажа или демонтажа резьбовых соединений. Быстрозажимной патрон позволяет легко заменить оснастку без использования инструмента. Благодаря наличию 18+1 положений крутящего момента можно регулировать максимальный момент затяжки крепежных изделий в зависимости от вида работ и применяемых материалов. Аккумуляторная технология избавляет пользователя от необходимости следить за шнуром питания.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт, кейс (CD-160-1) STEHER 16 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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