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Zaz - Isa (0190296354922) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Zaz - Isa (0190296354922) виниловая пластинка

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Zaz - Isa (0190296354922) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636661
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zaz - Isa (0190296354922) виниловая пластинка

22 октября Zaz выпускает физическую версию пятого альбома «Isa». Он выйдет на компакт-дисках в двух версиях: в стандартном варианте и в лимитированном издании. В лимитированную версию войдут два диска: один стандартный диск с полным треклистом альбома, второй — инструментальная версия альбома, дополненная одним бонус-треком. Диски будут упакованы в диджислив — картонный конверт со специальной прорезью. А две недели спустя, 5 ноября, Zaz выпустит альбом «Isa» в формате двойного винила. «Isa» — это сокращение от настоящего имени певицы, Изабель Жеффруа. В альбом вошло 13 композиций, в том числе «Le jardin des larmes», дуэт с вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном. Звезда Zaz зажглась в 2010 году после выхода трека «Je Veux», ставшего настоящим европейским суперхитом. Песня вошла в ее дебютный альбом «Zaz» (2010), который не только занял высокие места во многих странах, но также получил целых две бриллиантовые сертификации во Франции. Последовавший за ним альбом «Recto Verso» (2013) также стал бриллиантовым. Певицу заметили и в США — так, газета The York Times похвалила ее выразительный вокал и уникальный стиль, смешавший в себе джаз и поп-музыку. Zaz сотрудничала с легендарным Куинси Джонсом (продюсер Майкла Джексона), Шарлем Азнавуром и испанской суперзвездой Пабло Альбораном. Певица дала более 500 стадионных концертов в разных странах мира, доказав, что настоящее искусство не имеет границ.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
22 октября Zaz выпускает физическую версию пятого альбома «Isa». Он выйдет на компакт-дисках в двух версиях: в стандартном варианте и в лимитированном издании. В лимитированную версию войдут два диска: один стандартный диск с полным треклистом альбома, второй — инструментальная версия альбома, дополненная одним бонус-треком. Диски будут упакованы в диджислив — картонный конверт со специальной прорезью. А две недели спустя, 5 ноября, Zaz выпустит альбом «Isa» в формате двойного винила. «Isa» — это сокращение от настоящего имени певицы, Изабель Жеффруа. В альбом вошло 13 композиций, в том числе «Le jardin des larmes», дуэт с вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном. Звезда Zaz зажглась в 2010 году после выхода трека «Je Veux», ставшего настоящим европейским суперхитом. Песня вошла в ее дебютный альбом «Zaz» (2010), который не только занял высокие места во многих странах, но также получил целых две бриллиантовые сертификации во Франции. Последовавший за ним альбом «Recto Verso» (2013) также стал бриллиантовым. Певицу заметили и в США — так, газета The York Times похвалила ее выразительный вокал и уникальный стиль, смешавший в себе джаз и поп-музыку. Zaz сотрудничала с легендарным Куинси Джонсом (продюсер Майкла Джексона), Шарлем Азнавуром и испанской суперзвездой Пабло Альбораном. Певица дала более 500 стадионных концертов в разных странах мира, доказав, что настоящее искусство не имеет границ.
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