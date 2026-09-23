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Einar Solberg - 16 (0196587881313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Einar Solberg - 16 (0196587881313) виниловая пластинка

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Einar Solberg - 16 (0196587881313) виниловая пластинка - фото 1
Einar Solberg - 16 (0196587881313) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Einar Solberg
Альбом (сингл)
16
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Einar Solberg - 16 (0196587881313) виниловая пластинка - фото 1
  • Einar Solberg - 16 (0196587881313) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636605
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Einar Solberg - 16 (0196587881313) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196587881313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Einar Solberg
Альбом (сингл)
16
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Einar Solberg - 16 (0196587881313) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: 16, Remember Me, A Beautiful Life, Where All The Twigs Broke, Metacognitive, Home, Blue Light, Grotto, Splitting The Soul, Over The Top, The Glass Is Empty

Отзывы о товаре Einar Solberg - 16 (0196587881313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196587881313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Einar Solberg
Альбом (сингл)
16
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: 16, Remember Me, A Beautiful Life, Where All The Twigs Broke, Metacognitive, Home, Blue Light, Grotto, Splitting The Soul, Over The Top, The Glass Is Empty
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Einar Solberg - 16 (0196587881313) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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