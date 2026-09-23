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Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка

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Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка - фото 1
Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка - фото 2
Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка - фото 3
Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка - фото 4
Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Il Baricentro
Альбом (сингл)
Sconcerto
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка - фото 1
  • Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка - фото 2
  • Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка - фото 3
  • Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка - фото 4
  • Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636545
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602435982632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Il Baricentro
Альбом (сингл)
Sconcerto
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sconcerto, Lido Bianco, Meridioni E Paralleli, Afka, Pietre Di Luna, Della Venis, Comunque. (Todo Modo)

Отзывы о товаре Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602435982632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Il Baricentro
Альбом (сингл)
Sconcerto
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sconcerto, Lido Bianco, Meridioni E Paralleli, Afka, Pietre Di Luna, Della Venis, Comunque. (Todo Modo)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Il Baricentro - Sconcerto (0602435982632) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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