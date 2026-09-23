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8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка

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8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка - фото 1
8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка - фото 2
8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка - фото 3
8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка - фото 4
8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Metal Church
Альбом (сингл)
Metal Church
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка - фото 1
  • 8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка - фото 2
  • 8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка - фото 3
  • 8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка - фото 4
  • 8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636480
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262001565]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Metal Church
Альбом (сингл)
Metal Church
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beyond The Black, Metal Church, Merciless Onslaught, Gods Of Wrath, Hitman, In The Blood, [My Favorite] Nightmare, Battalions, Highway Star
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Beyond The Black, Metal Church, Merciless Onslaught, Gods Of Wrath, Hitman, In The Blood, [My Favorite] Nightmare, Battalions, Highway Star

Отзывы о товаре 8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262001565]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Metal Church
Альбом (сингл)
Metal Church
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beyond The Black, Metal Church, Merciless Onslaught, Gods Of Wrath, Hitman, In The Blood, [My Favorite] Nightmare, Battalions, Highway Star
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Beyond The Black, Metal Church, Merciless Onslaught, Gods Of Wrath, Hitman, In The Blood, [My Favorite] Nightmare, Battalions, Highway Star
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8719262001565, Metal Church, Metal Church виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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