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Arch Enemy - Stigmata (0196587932213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arch Enemy - Stigmata (0196587932213) виниловая пластинка

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Arch Enemy - Stigmata (0196587932213) виниловая пластинка - фото 1
Arch Enemy - Stigmata (0196587932213) виниловая пластинка - фото 2
Arch Enemy - Stigmata (0196587932213) виниловая пластинка - фото 3
Arch Enemy - Stigmata (0196587932213) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Stigmat
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arch Enemy - Stigmata (0196587932213) виниловая пластинка - фото 1
  • Arch Enemy - Stigmata (0196587932213) виниловая пластинка - фото 2
  • Arch Enemy - Stigmata (0196587932213) виниловая пластинка - фото 3
  • Arch Enemy - Stigmata (0196587932213) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636381
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587932213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Stigmat
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arch Enemy - Stigmata (0196587932213) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Beast Of Man, Stigmata, Sinister Mephisto, Dark Of The Sun, Let The Killing Begin, Black Earth, Tears Of The Dead, Vox Stellarum, Bridge Of Destiny



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Arch Enemy - Stigmata (0196587932213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587932213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Stigmat
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Beast Of Man, Stigmata, Sinister Mephisto, Dark Of The Sun, Let The Killing Begin, Black Earth, Tears Of The Dead, Vox Stellarum, Bridge Of Destiny


Теги товара: Progressive Rock
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