8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Feels Like Rain
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 636361
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262015968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Feels Like Rain
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
She's A Superstar, I Go Crazy, Feels Like Rain, She's Nineteen Years Old, Some Kind Of Wonderful, Sufferin' Mind, Change In The Weather, I Could Cry, Mary Ann, Trouble Man, Country Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка
"Feels Like Rain" - восьмой студийный альбом Бадди Гая, выпущенный в 1993 году на лейбле Silvertone Records. Заглавная песня была написана Джоном Хайаттом и также появилась в его альбоме Slow Turning, выпущенном в 1988 году. Большая часть альбома была спродюсирована Джоном Портером, за исключением "I Could Cry", продюсерами которых выступили Дэйв Макнейр и Р.С. Поле Ремастированное переиздание 2021 года на черном виниле. Американский блюзмен Бадди Гай родился в 1936 году, наибольшую популярность получил в 50-60-х годах. На счету музыканта пять премий Грэмми и Национальная медаль США в области искусств. Также его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone поставил блюзмена на 23-ю строчку в списке лучших гитаристов мира.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262015968]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Feels Like Rain
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
She's A Superstar, I Go Crazy, Feels Like Rain, She's Nineteen Years Old, Some Kind Of Wonderful, Sufferin' Mind, Change In The Weather, I Could Cry, Mary Ann, Trouble Man, Country Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
"Feels Like Rain" - восьмой студийный альбом Бадди Гая, выпущенный в 1993 году на лейбле Silvertone Records. Заглавная песня была написана Джоном Хайаттом и также появилась в его альбоме Slow Turning, выпущенном в 1988 году. Большая часть альбома была спродюсирована Джоном Портером, за исключением "I Could Cry", продюсерами которых выступили Дэйв Макнейр и Р.С. Поле Ремастированное переиздание 2021 года на черном виниле. Американский блюзмен Бадди Гай родился в 1936 году, наибольшую популярность получил в 50-60-х годах. На счету музыканта пять премий Грэмми и Национальная медаль США в области искусств. Также его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone поставил блюзмена на 23-ю строчку в списке лучших гитаристов мира.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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8719262015968, Guy, Buddy, Feels Like Rain виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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