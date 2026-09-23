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Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка

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Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 1
Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 2
Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 3
Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 4
Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 5
Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 6
Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Blue Banisters
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 1
  • Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 2
  • Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 3
  • Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 4
  • Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 5
  • Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 6
  • Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438590148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Blue Banisters
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Text Book, Blue Banisters, Arcadia, Interlude - The Trio, Black Bathing Suit, If You Lie Down With Me, Beautiful, Violets For Roses, Dealer, Thunder, Wildflower Wildfire, Nectar Of The Gods, Living Legend, Cherry Blossom, Sweet Carolina
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Text Book, Blue Banisters, Arcadia, Interlude - The Trio, Black Bathing Suit, If You Lie Down With Me, Beautiful, Violets For Roses, Dealer, Thunder, Wildflower Wildfire, Nectar Of The Gods, Living Legend, Cherry Blossom, Sweet Carolina

Отзывы о товаре Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438590148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Blue Banisters
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Text Book, Blue Banisters, Arcadia, Interlude - The Trio, Black Bathing Suit, If You Lie Down With Me, Beautiful, Violets For Roses, Dealer, Thunder, Wildflower Wildfire, Nectar Of The Gods, Living Legend, Cherry Blossom, Sweet Carolina
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Text Book, Blue Banisters, Arcadia, Interlude - The Trio, Black Bathing Suit, If You Lie Down With Me, Beautiful, Violets For Roses, Dealer, Thunder, Wildflower Wildfire, Nectar Of The Gods, Living Legend, Cherry Blossom, Sweet Carolina
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lana Del Rey - Blue Banisters (0602438590148) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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