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8718469534753, Davis, Miles, Milestones виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8718469534753, Davis, Miles, Milestones виниловая пластинка

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8718469534753, Виниловая пластинка Davis, Miles, Milestones
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636281
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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8718469534753, Davis, Miles, Milestones виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8718469534753, Davis, Miles, Milestones виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dr. Jekyll, Sids Ahead, Two Bass Hit, Milestones, Billy Boy, Straight No Chaser

Отзывы о товаре 8718469534753, Davis, Miles, Milestones виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dr. Jekyll, Sids Ahead, Two Bass Hit, Milestones, Billy Boy, Straight No Chaser
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8718469534753, Davis, Miles, Milestones виниловая пластинка - купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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