Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635198
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
333x512x470
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
450
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
16
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х19
Вес, кг.
13.7
Описание товара Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06)
Корпус Thermaltake Core P3 TG [CA-1G4-00M1WN-06] получится не только устанавливать на горизонтальные и вертикальные поверхности, но и подвешивать на стену. Возможности моддинга этого устройства практически не ограничены. Поэтому вы сможете собирать и наращивать свою игровую систему столько, сколько нужно. В конструкции с шасси и монтажными отверстиями встречаются сталь и прозрачное закаленное стекло. Это значит, что снаружи видно все, что находится внутри. Приборная панель располагается на лицевой стороне корпуса Thermaltake Core P3 TG [CA-1G4-00M1WN-06].
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
333x512x470
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
450
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
16
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Thermaltake Core P3 TG [CA-1G4-00M1WN-06] получится не только устанавливать на горизонтальные и вертикальные поверхности, но и подвешивать на стену. Возможности моддинга этого устройства практически не ограничены. Поэтому вы сможете собирать и наращивать свою игровую систему столько, сколько нужно. В конструкции с шасси и монтажными отверстиями встречаются сталь и прозрачное закаленное стекло. Это значит, что снаружи видно все, что находится внутри. Приборная панель располагается на лицевой стороне корпуса Thermaltake Core P3 TG [CA-1G4-00M1WN-06].
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Корпус Thermaltake Core P3 TG Black (CA-1G4-00M1WN-06) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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