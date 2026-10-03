Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-5-S серебро
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-5-S серебро
Если вам необходимо переносить с собой большое количество информации, то внешний бокс Gembird EE2-U2S-5-S решит эту задачу. Устройство позволяет использовать 2.5-дюймовые жесткие диски с интерфейсом SATA. Для подключения к стационарным и мобильным компьютерам (а также к другим устройствам) вы сможете использовать USB-порт. Внешний бокс соответствует интерфейсу USB 2.0. Корпус Gembird EE2-U2S-5-S изготовлен из металла, и характеризуется значительной стойкостью к различным внешним воздействиям. Модель совместима с операционными системами Windows 7, 8, 10. Устройство компактно: габаритные размеры внешнего бокса равны 127х75х13 мм. В комплектацию внешнего бокса входят чехол и миниатюрная отвертка.
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