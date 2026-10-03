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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-5-S серебро купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-5-S серебро

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Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-5-S серебро - фото 1
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-5-S серебро - фото 2
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-5-S серебро - фото 3
Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-5-S серебро - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-5-S серебро - фото 1
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-5-S серебро - фото 2
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-5-S серебро - фото 3
  • Внешний корпус 2.5&quot; Gembird EE2-U2S-5-S серебро - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
460 руб.  710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625476
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Размеры в упаковке, см
57х40х30
Вес, г.
150

Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-5-S серебро

Если вам необходимо переносить с собой большое количество информации, то внешний бокс Gembird EE2-U2S-5-S решит эту задачу. Устройство позволяет использовать 2.5-дюймовые жесткие диски с интерфейсом SATA. Для подключения к стационарным и мобильным компьютерам (а также к другим устройствам) вы сможете использовать USB-порт. Внешний бокс соответствует интерфейсу USB 2.0. Корпус Gembird EE2-U2S-5-S изготовлен из металла, и характеризуется значительной стойкостью к различным внешним воздействиям. Модель совместима с операционными системами Windows 7, 8, 10. Устройство компактно: габаритные размеры внешнего бокса равны 127х75х13 мм. В комплектацию внешнего бокса входят чехол и миниатюрная отвертка.

Отзывы о товаре Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U2S-5-S серебро




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Описание
Если вам необходимо переносить с собой большое количество информации, то внешний бокс Gembird EE2-U2S-5-S решит эту задачу. Устройство позволяет использовать 2.5-дюймовые жесткие диски с интерфейсом SATA. Для подключения к стационарным и мобильным компьютерам (а также к другим устройствам) вы сможете использовать USB-порт. Внешний бокс соответствует интерфейсу USB 2.0. Корпус Gembird EE2-U2S-5-S изготовлен из металла, и характеризуется значительной стойкостью к различным внешним воздействиям. Модель совместима с операционными системами Windows 7, 8, 10. Устройство компактно: габаритные размеры внешнего бокса равны 127х75х13 мм. В комплектацию внешнего бокса входят чехол и миниатюрная отвертка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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