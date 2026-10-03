Память оперативная Kingston 32GB DDR4 3200 DIMM (KSM32RD8/32MFR)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 32GB DDR4 3200 DIMM (KSM32RD8/32MFR)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти подходит для пользователей, стремящихся к солидному и надёжному апгрейду существующего настольного ПК или сборке новой производительной системы без излишеств. Он идеально закрывает потребности в серьёзной многозадачности, работе с большими объёмами данных, монтаже видео и требовательных профессиональных приложениях, где 32 ГБ являются оптимальным объёмом. Для классических игр и офисных задач этот модуль предоставляет значительный запас производительности, хотя не позиционируется как экстремальное оверклокерское решение.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, использующими соответствующие слоты. Это поколение обеспечивает более высокую эффективную частоту и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных компьютеров, и установить такую планку в ноутбук или компактную систему невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ, что позволяет комфортно работать с виртуальными машинами, тяжёлыми графическими редакторами, инженерным ПО и держать открытыми десятки вкладок браузера без замедления системы. Частота 3200 МГц является отличным балансом для платформ DDR4, обеспечивая высокую пропускную способность для процессоров, чья производительность сильно зависит от скорости памяти, особенно актуально для решений AMD Ryzen. В играх и приложениях это выливается в более высокий и стабильный показатель кадров в секунду и общую отзывчивость системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на частоте 3200 МГц модуль использует стандартное для DDR4 напряжение и ряд таймингов, которые определяют задержки при доступе к данным. Конкретные значения латентности, такие как CL, влияют на итоговую скорость отклика памяти в связке с частотой. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически активировать профиль разгона в BIOS материнской платы и получить заявленные 3200 МГц без сложных ручных настроек, что критически важно для пользователей, не желающих углубляться в оверклокинг.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами для настольных ПК, имеющими слоты DIMM под память DDR4 и поддержку профилей XMP. Важно помнить, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима поддержка со стороны процессора и чипсета, например, Intel Z-серии, B-серии или AMD с чипсетами B550, X570 и новее. На более старых или базовых платформах память может запуститься на стандартной для DDR4 частоте, например, 2133 или 2400 МГц, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации своей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти Kingston оснащена невысоким, но эффективным радиатором, который способствует отводу тепла от микросхем во время продолжительной нагрузки, поддерживая стабильность. Низкопрофильный дизайн радиатора минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что делает модуль отличным выбором для компактных и стандартных сборок. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её оптимальным решением для рабочих станций и систем, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 32 ГБ. Для максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, для которого нужна пара идентичных модулей, установленных в правильные слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширить систему до 64 ГБ, оптимально сразу приобрести второй такой же модуль. Установка одной планки переводит систему в одноканальный режим, что ощутимо снижает пропускную способность памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как стандарты DDR3, DDR4 и DDR5 физически и электрически несовместимы. Для работы на полной частоте 3200 МГц через XMP может потребоваться активация соответствующего профиля в BIOS/UEFI. Учитывайте, что использование одного модуля лишает вас преимуществ двухканального режима, поэтому для игровых и рабочих систем пара планок по 16 ГБ часто оказывается более производительным решением, чем одна на 32 ГБ. Этот модуль Kingston — отличный выбор для тех, кому нужен большой, стабильный и качественный объём памяти с поддержкой XMP для дальнейшего роста системы.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти подходит для пользователей, стремящихся к солидному и надёжному апгрейду существующего настольного ПК или сборке новой производительной системы без излишеств. Он идеально закрывает потребности в серьёзной многозадачности, работе с большими объёмами данных, монтаже видео и требовательных профессиональных приложениях, где 32 ГБ являются оптимальным объёмом. Для классических игр и офисных задач этот модуль предоставляет значительный запас производительности, хотя не позиционируется как экстремальное оверклокерское решение.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, использующими соответствующие слоты. Это поколение обеспечивает более высокую эффективную частоту и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных компьютеров, и установить такую планку в ноутбук или компактную систему невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает значительный объём в 32 ГБ, что позволяет комфортно работать с виртуальными машинами, тяжёлыми графическими редакторами, инженерным ПО и держать открытыми десятки вкладок браузера без замедления системы. Частота 3200 МГц является отличным балансом для платформ DDR4, обеспечивая высокую пропускную способность для процессоров, чья производительность сильно зависит от скорости памяти, особенно актуально для решений AMD Ryzen. В играх и приложениях это выливается в более высокий и стабильный показатель кадров в секунду и общую отзывчивость системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на частоте 3200 МГц модуль использует стандартное для DDR4 напряжение и ряд таймингов, которые определяют задержки при доступе к данным. Конкретные значения латентности, такие как CL, влияют на итоговую скорость отклика памяти в связке с частотой. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически активировать профиль разгона в BIOS материнской платы и получить заявленные 3200 МГц без сложных ручных настроек, что критически важно для пользователей, не желающих углубляться в оверклокинг.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами для настольных ПК, имеющими слоты DIMM под память DDR4 и поддержку профилей XMP. Важно помнить, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима поддержка со стороны процессора и чипсета, например, Intel Z-серии, B-серии или AMD с чипсетами B550, X570 и новее. На более старых или базовых платформах память может запуститься на стандартной для DDR4 частоте, например, 2133 или 2400 МГц, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации своей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти Kingston оснащена невысоким, но эффективным радиатором, который способствует отводу тепла от микросхем во время продолжительной нагрузки, поддерживая стабильность. Низкопрофильный дизайн радиатора минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что делает модуль отличным выбором для компактных и стандартных сборок. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её оптимальным решением для рабочих станций и систем, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 32 ГБ. Для максимальной производительности в настольных системах рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, для которого нужна пара идентичных модулей, установленных в правильные слоты материнской платы, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширить систему до 64 ГБ, оптимально сразу приобрести второй такой же модуль. Установка одной планки переводит систему в одноканальный режим, что ощутимо снижает пропускную способность памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как стандарты DDR3, DDR4 и DDR5 физически и электрически несовместимы. Для работы на полной частоте 3200 МГц через XMP может потребоваться активация соответствующего профиля в BIOS/UEFI. Учитывайте, что использование одного модуля лишает вас преимуществ двухканального режима, поэтому для игровых и рабочих систем пара планок по 16 ГБ часто оказывается более производительным решением, чем одна на 32 ГБ. Этот модуль Kingston — отличный выбор для тех, кому нужен большой, стабильный и качественный объём памяти с поддержкой XMP для дальнейшего роста системы.
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