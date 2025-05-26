Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объёмом 32 ГБ — отличное решение для мощного игрового компьютера или производительной рабочей станции. Он идеально подходит для современных игр с открытым миром, профессиональной работы с графикой, монтажа видео высокого разрешения и комфортной многозадачности с десятками приложений. Для базовых офисных задач его объём и скорость избыточны, а для экстремального оверклокинга лучше рассматривать специализированные серии, но данный модуль закрывает потребности большинства требовательных пользователей с большим запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для памяти DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно это поколение.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти — этого достаточно для любых современных игр и ресурсоёмких профессиональных приложений. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх, скорость рендеринга и общую отзывчивость системы под нагрузкой. Такой объём позволяет, например, одновременно играть, вести стрим и держать открытыми множество фоновых программ без замедления.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг памяти составляет CL18, что в паре с частотой 3600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для работы на заявленных параметрах модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически выставить нужные частоту, напряжение и тайминги в BIOS материнской платы всего в пару кликов, избавляя от сложной ручной настройки. Рабочее напряжение при активации XMP составляет 1.35 В, что является стандартом для высокочастотной памяти DDR4.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с большинством современных платформ Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3600 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом (например, Intel Z-серии или B-серии, либо AMD B550, X570 и новее) и, желательно, процессор с поддержкой памяти такого класса. На некоторых базовых платформах память может запуститься на стандартной для DDR4 частоте 2133 МГц, для выхода на полную скорость потребуется активация XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета. Их основная задача — эффективно рассеивать тепло, выделяемое при высокой нагрузке и работе на частоте 3600 МГц, обеспечивая стабильность в длительных сессиях. Компактная высота планок сводит к минимуму риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что важно при сборке в компактных корпусах. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для лаконичных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально обеспечивает работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных процессоров. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR4. Помните, что для работы на заявленной частоте 3600 МГц почти всегда требуется активировать профиль XMP в BIOS. Смешивать этот комплект с другими модулями памяти (даже той же марки) для увеличения объёма не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе и сбросу частот до минимальных. Данный комплект является оптимальным выбором для сбалансированной сборки, где важны и большой объём, и высокая скорость, без переплаты за экстремальные тайминги или RGB-эффекты.