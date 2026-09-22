Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6800MHz Fury Beast RTL Gaming (KF568C34BWEK2-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6800MHz Fury Beast RTL Gaming (KF568C34BWEK2-32)
Для кого и под какие задачи
Этот мощный комплект памяти DDR5 создан для геймеров и энтузиастов, которые стремятся выжать максимум производительности из современных платформ AMD Ryzen 7000/8000 серии или Intel 12-го поколения и новее. Суммарный объём 32 ГБ отлично подходит для ресурсоёмких игр на максимальных настройках с одновременной стриминговой трансляцией, работы с тяжёлыми приложениями для монтажа видео или 3D-моделирования, а также для комфортной многозадачности с десятками вкладок в браузере. Он ощутимо превосходит базовые офисные наборы по скорости, но при этом остаётся практичным решением, не уходя в экстремальный и дорогой оверклокинг.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому их установка возможна только в соответствующую материнскую плату.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Заявленная высокая частота 6800 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, повышая частоту кадров в играх, особенно на платформах AMD, и сокращая время рендеринга в профессиональных приложениях. Такой объём с запасом покрывает потребности современных игровых и рабочих сборок, обеспечивая плавную работу без подтормаживаний даже при высокой нагрузке.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Высокая частота 6800 МГц здесь сбалансирована таймингами CL34, что означает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой (латентностью). Для работы на такой скорости модули используют профиль Intel XMP 3.0, а также оптимизированный профиль AMD EXPO, что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI активировать заявленные параметры без сложного ручного разгона. Это делает комплект отличным выбором для пользователей, которые хотят получить максимум производительности без глубокого погружения в тонкости оверклокинга.
Совместимость с платформой
Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серии и AMD 600/700 серии (AM5), поддерживающих DDR5. Для стабильной работы на частоте 6800 МГц необходима плата с качественной разводкой линий памяти и, желательно, двухканальной топологией. Перед покупкой крайне важно проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как достижение максимальной частоты зависит от конкретной модели платы и установленного процессора.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными низкопрофильными радиаторами из алюминиевого сплава серии Fury Beast, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительной работе на высоких частотах. Их компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, что является большим плюсом при сборке. Дизайн радиаторов агрессивный и геймерский, однако данная конкретная модификация RTL Gaming не имеет RGB-подсветки, что может быть преимуществом для тех, кто предпочитает строгий стиль или минимальную засветку в корпусе.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных планок, который из коробки настроен для работы в эффективном двухканальном режиме. Такой режим удваивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современной системы. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, следуя инструкции к ней. Докупать отдельные модули для расширения не рекомендуется - лучше приобретать идентичный комплект для гарантированной совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - стабильная работа на частоте 6800 МГц не гарантирована на всех материнских платах и процессорах, особенно при заполнении всех четырёх слотов. Может потребоваться ручная настройка напряжений или обновление BIOS материнской платы до последней версии. Этот комплект - оптимальный выбор для пользователей платформы AM5 или топовых Intel Z-серий, желающих получить высокую игровую производительность без экстремального разгона. Если ваша задача - простая офисная работа или апгрейд старой платформы, этот модуль не подойдёт из-за несовместимости поколений.
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Для кого и под какие задачи
Этот мощный комплект памяти DDR5 создан для геймеров и энтузиастов, которые стремятся выжать максимум производительности из современных платформ AMD Ryzen 7000/8000 серии или Intel 12-го поколения и новее. Суммарный объём 32 ГБ отлично подходит для ресурсоёмких игр на максимальных настройках с одновременной стриминговой трансляцией, работы с тяжёлыми приложениями для монтажа видео или 3D-моделирования, а также для комфортной многозадачности с десятками вкладок в браузере. Он ощутимо превосходит базовые офисные наборы по скорости, но при этом остаётся практичным решением, не уходя в экстремальный и дорогой оверклокинг.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая обеспечивает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому их установка возможна только в соответствующую материнскую плату.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Заявленная высокая частота 6800 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, повышая частоту кадров в играх, особенно на платформах AMD, и сокращая время рендеринга в профессиональных приложениях. Такой объём с запасом покрывает потребности современных игровых и рабочих сборок, обеспечивая плавную работу без подтормаживаний даже при высокой нагрузке.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Высокая частота 6800 МГц здесь сбалансирована таймингами CL34, что означает хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой (латентностью). Для работы на такой скорости модули используют профиль Intel XMP 3.0, а также оптимизированный профиль AMD EXPO, что позволяет одним кликом в BIOS/UEFI активировать заявленные параметры без сложного ручного разгона. Это делает комплект отличным выбором для пользователей, которые хотят получить максимум производительности без глубокого погружения в тонкости оверклокинга.
Совместимость с платформой
Память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серии и AMD 600/700 серии (AM5), поддерживающих DDR5. Для стабильной работы на частоте 6800 МГц необходима плата с качественной разводкой линий памяти и, желательно, двухканальной топологией. Перед покупкой крайне важно проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как достижение максимальной частоты зависит от конкретной модели платы и установленного процессора.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными низкопрофильными радиаторами из алюминиевого сплава серии Fury Beast, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительной работе на высоких частотах. Их компактная высота сводит к минимуму риск конфликта с крупными процессорными кулерами, что является большим плюсом при сборке. Дизайн радиаторов агрессивный и геймерский, однако данная конкретная модификация RTL Gaming не имеет RGB-подсветки, что может быть преимуществом для тех, кто предпочитает строгий стиль или минимальную засветку в корпусе.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных планок, который из коробки настроен для работы в эффективном двухканальном режиме. Такой режим удваивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современной системы. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, следуя инструкции к ней. Докупать отдельные модули для расширения не рекомендуется - лучше приобретать идентичный комплект для гарантированной совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - стабильная работа на частоте 6800 МГц не гарантирована на всех материнских платах и процессорах, особенно при заполнении всех четырёх слотов. Может потребоваться ручная настройка напряжений или обновление BIOS материнской платы до последней версии. Этот комплект - оптимальный выбор для пользователей платформы AM5 или топовых Intel Z-серий, желающих получить высокую игровую производительность без экстремального разгона. Если ваша задача - простая офисная работа или апгрейд старой платформы, этот модуль не подойдёт из-за несовместимости поколений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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