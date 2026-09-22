Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6400MHz Valueram RTL (KVR64V52BS8-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6400MHz Valueram RTL (KVR64V52BS8-32)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти Kingston Valueram подходит для пользователей, которые ценят надежность и стабильную работу без излишеств. Он оптимален для сборки нового производительного ПК на базе DDR5, апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для рабочих станций, где важны большой объем и высокая пропускная способность для работы с большими данными, многозадачности и требовательных приложений. Комплект из 32 ГБ обеспечит комфортный запас для современных игр, одновременной работы с десятками вкладок браузера и ресурсоемких программ, не претендуя при этом на статус дорогого оверклокерского решения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению оперативной памяти DDR5 (Double Data Rate 5), которое пришло на смену DDR4. Это означает более высокую стандартную пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и встроенную схему управления питанием. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, поэтому установить его в ноутбук или компактную систему не получится - для них используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объем в 32 ГБ, что является отличным базисом для большинства современных задач. Заявленная частота 6400 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и времени рендеринга в профессиональных приложениях. Для повседневных задач и многих игр разница с более медленными модулями может быть не так заметна, но в сценариях с высокой нагрузкой на подсистему памяти, таких как монтаж видео или работа в инженерных пакетах, преимущество высокой частоты проявится в полной мере.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для эффективной работы на высокой частоте 6400 МГц модуль использует определенные задержки (тайминги), включая значение CAS Latency (CL). Точные значения таймингов стоит уточнять в спецификациях, но важно понимать, что связка высокой частоты и умеренных задержок дает хороший баланс между пропускной способностью и скоростью отклика. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать его штатный профиль разгона на 6400 МГц в совместимой материнской плате через BIOS, без необходимости ручной и сложной настройки параметров.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это, в первую очередь, процессоры Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и новые платформы AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически несовместимы с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS для гарантированной стабильности работы на заявленной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль Kingston Valueram выполнен в классическом лаконичном дизайне без массивных радиаторов. Это говорит о его ориентации на стабильную работу с умеренным тепловыделением на штатных частотах, а также о минимальной высоте, что исключает потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах. Отсутствие RGB-подсветки делает эту память отличным выбором для практичных и сдержанных сборок, где во главу угла ставятся надежность и цена, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно увеличить производительность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, через один (например, слоты A2 и B2). Устанавливая одну планку, вы работаете в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальную скорость. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ или более необходимо учитывать ограничения материнской платы по суммарному объему и использовать максимально схожие по характеристикам модули.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR5. Помните, что для работы на заявленной частоте 6400 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, и не все бюджетные материнские платы могут стабильно работать на таких высоких частотах. Этот модуль - отличный выбор для тех, кому нужен большой объем и высокая стандартная скорость для современной платформы без затрат на дизайн и экстремальный разгон. Если ваша цель - максимальная производительность в играх с акцентом на низкие задержки, возможно, стоит рассмотреть комплекты с более агрессивными таймингами. Для офисных задач, где объем важнее скорости, можно обратить внимание на более доступные модули DDR5 с меньшей частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти Kingston Valueram подходит для пользователей, которые ценят надежность и стабильную работу без излишеств. Он оптимален для сборки нового производительного ПК на базе DDR5, апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для рабочих станций, где важны большой объем и высокая пропускная способность для работы с большими данными, многозадачности и требовательных приложений. Комплект из 32 ГБ обеспечит комфортный запас для современных игр, одновременной работы с десятками вкладок браузера и ресурсоемких программ, не претендуя при этом на статус дорогого оверклокерского решения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению оперативной памяти DDR5 (Double Data Rate 5), которое пришло на смену DDR4. Это означает более высокую стандартную пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и встроенную схему управления питанием. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, поэтому установить его в ноутбук или компактную систему не получится - для них используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объем в 32 ГБ, что является отличным базисом для большинства современных задач. Заявленная частота 6400 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и времени рендеринга в профессиональных приложениях. Для повседневных задач и многих игр разница с более медленными модулями может быть не так заметна, но в сценариях с высокой нагрузкой на подсистему памяти, таких как монтаж видео или работа в инженерных пакетах, преимущество высокой частоты проявится в полной мере.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для эффективной работы на высокой частоте 6400 МГц модуль использует определенные задержки (тайминги), включая значение CAS Latency (CL). Точные значения таймингов стоит уточнять в спецификациях, но важно понимать, что связка высокой частоты и умеренных задержок дает хороший баланс между пропускной способностью и скоростью отклика. Модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически активировать его штатный профиль разгона на 6400 МГц в совместимой материнской плате через BIOS, без необходимости ручной и сложной настройки параметров.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это, в первую очередь, процессоры Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и новые платформы AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически несовместимы с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы и при необходимости обновить BIOS для гарантированной стабильности работы на заявленной частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль Kingston Valueram выполнен в классическом лаконичном дизайне без массивных радиаторов. Это говорит о его ориентации на стабильную работу с умеренным тепловыделением на штатных частотах, а также о минимальной высоте, что исключает потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах. Отсутствие RGB-подсветки делает эту память отличным выбором для практичных и сдержанных сборок, где во главу угла ставятся надежность и цена, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно увеличить производительность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, через один (например, слоты A2 и B2). Устанавливая одну планку, вы работаете в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальную скорость. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ или более необходимо учитывать ограничения материнской платы по суммарному объему и использовать максимально схожие по характеристикам модули.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR5. Помните, что для работы на заявленной частоте 6400 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS, и не все бюджетные материнские платы могут стабильно работать на таких высоких частотах. Этот модуль - отличный выбор для тех, кому нужен большой объем и высокая стандартная скорость для современной платформы без затрат на дизайн и экстремальный разгон. Если ваша цель - максимальная производительность в играх с акцентом на низкие задержки, возможно, стоит рассмотреть комплекты с более агрессивными таймингами. Для офисных задач, где объем важнее скорости, можно обратить внимание на более доступные модули DDR5 с меньшей частотой.
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