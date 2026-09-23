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Оперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 6400MHz KIT 2*16GB купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 6400MHz KIT 2*16GB

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Оперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 6400MHz KIT 2*16GB - фото 1
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Оперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 6400MHz KIT 2*16GB - фото 4
Оперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 6400MHz KIT 2*16GB - фото 5
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Оперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 6400MHz KIT 2*16GB - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Тайминги
32-40-40-84
Радиатор охлаждения
Да
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  • Оперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 6400MHz KIT 2*16GB - фото 29
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  • Оперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 6400MHz KIT 2*16GB - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733177
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-40-40-84
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
150

Описание товара Оперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 6400MHz KIT 2*16GB

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на энтузиастов и геймеров, которые стремятся выжать максимум производительности из современных платформ Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и новее. Высокая частота и умеренные тайминги делают его отличным выбором для игр с высоким FPS, особенно в связке с мощной видеокартой, а также для профессиональных рабочих нагрузок, где важна скорость обработки данных: монтаж видео, 3D-рендеринг и работа в тяжёлых приложениях с большими файлами. Для офисной многозадачности и просмотра контента этот объём и скорость являются избыточными, тогда как для серьёзного оверклокинга могут потребоваться модули с ещё более агрессивными настройками.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает пятого поколения технологии Double Data Rate. Это новейший стандарт, предлагающий значительно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4, а также встроенную схему управления питанием на самой планке. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для настольных компьютеров и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Для установки потребуется материнская плата с соответствующими слотами DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Этого более чем достаточно для любых современных игр на ультра-настройках, параллельной работы множества приложений и даже для монтажа видео в разрешении 4K. Заявленная частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость загрузки уровней, а также ускоряет обработку больших массивов данных в творческих и инженерных программах. Для большинства пользователей переход с частот DDR4 уровня 3200 МГц на такие высокие значения DDR5 будет заметным и ощутимым.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, такие как CAS Latency (CL), определяют задержки при доступе к данным. Оптимизированные тайминги в сочетании с высокой частотой 6400 МГц обеспечивают низкую итоговую латентность и высокую реальную скорость. Комплект поддерживает технологию автоматического разгона Intel XMP 3.0, что позволяет легко достичь заявленных характеристик - 6400 МГц - простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение обычно немного выше базового для DDR5, но остаётся в безопасных рамках, обеспечивая стабильность.

Совместимость с платформой

Данная память совместима исключительно с платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это Intel сокеты LGA1700 (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core) и AMD сокеты AM5 (процессоры Ryzen 7000 и новее). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Также необходимо проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы для гарантии выхода на частоту 6400 МГц, особенно при использовании всех четырёх слотов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами из серии MPOWER, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти, что критично для поддержания стабильности на высоких частотах под длительной нагрузкой. Дизайн радиаторов может быть достаточно высоким, поэтому перед покупкой стоит убедиться в отсутствии конфликта с крупногабаритным процессорным кулером, особенно башенного типа. Стильный агрессивный дизайн без RGB-подсветки отлично впишется в лаконичную игровую или рабочую сборку, не отвлекая лишним светом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт существенный прирост производительности в играх и приложениях. Для правильной работы установите планки в слоты материнской платы, рекомендованные руководством (обычно это слоты A2 и B2). Докупать одиночные модули к этому комплекту не рекомендуется - лучше приобрести ещё один идентичный набор для полного заполнения слотов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - абсолютная несовместимость с платформами под DDR4. Даже если физически установить планку не получится из-за другого ключа, важно это помнить. Для выхода на заявленную высокую частоту 6400 МГц требуется не только совместимая материнская плата, но и достаточно свежая версия BIOS/UEFI. На платформе AMD Ryzen достижение таких частот может потребовать ручной настройки и не гарантируется на всех чипсетах. При выборе ориентируйтесь на поддержку вашей платформы, а также на баланс между частотой, таймингами и ценой - для большинства геймеров этот комплект предлагает отличный оптимальный вариант.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 6400MHz KIT 2*16GB




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-40-40-84
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на энтузиастов и геймеров, которые стремятся выжать максимум производительности из современных платформ Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и новее. Высокая частота и умеренные тайминги делают его отличным выбором для игр с высоким FPS, особенно в связке с мощной видеокартой, а также для профессиональных рабочих нагрузок, где важна скорость обработки данных: монтаж видео, 3D-рендеринг и работа в тяжёлых приложениях с большими файлами. Для офисной многозадачности и просмотра контента этот объём и скорость являются избыточными, тогда как для серьёзного оверклокинга могут потребоваться модули с ещё более агрессивными настройками.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает пятого поколения технологии Double Data Rate. Это новейший стандарт, предлагающий значительно возросшую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR4, а также встроенную схему управления питанием на самой планке. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены для настольных компьютеров и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM. Для установки потребуется материнская плата с соответствующими слотами DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Этого более чем достаточно для любых современных игр на ультра-настройках, параллельной работы множества приложений и даже для монтажа видео в разрешении 4K. Заявленная частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх и скорость загрузки уровней, а также ускоряет обработку больших массивов данных в творческих и инженерных программах. Для большинства пользователей переход с частот DDR4 уровня 3200 МГц на такие высокие значения DDR5 будет заметным и ощутимым.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, такие как CAS Latency (CL), определяют задержки при доступе к данным. Оптимизированные тайминги в сочетании с высокой частотой 6400 МГц обеспечивают низкую итоговую латентность и высокую реальную скорость. Комплект поддерживает технологию автоматического разгона Intel XMP 3.0, что позволяет легко достичь заявленных характеристик - 6400 МГц - простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение обычно немного выше базового для DDR5, но остаётся в безопасных рамках, обеспечивая стабильность.

Совместимость с платформой

Данная память совместима исключительно с платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это Intel сокеты LGA1700 (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core) и AMD сокеты AM5 (процессоры Ryzen 7000 и новее). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Также необходимо проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы для гарантии выхода на частоту 6400 МГц, особенно при использовании всех четырёх слотов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами из серии MPOWER, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти, что критично для поддержания стабильности на высоких частотах под длительной нагрузкой. Дизайн радиаторов может быть достаточно высоким, поэтому перед покупкой стоит убедиться в отсутствии конфликта с крупногабаритным процессорным кулером, особенно башенного типа. Стильный агрессивный дизайн без RGB-подсветки отлично впишется в лаконичную игровую или рабочую сборку, не отвлекая лишним светом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что даёт существенный прирост производительности в играх и приложениях. Для правильной работы установите планки в слоты материнской платы, рекомендованные руководством (обычно это слоты A2 и B2). Докупать одиночные модули к этому комплекту не рекомендуется - лучше приобрести ещё один идентичный набор для полного заполнения слотов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - абсолютная несовместимость с платформами под DDR4. Даже если физически установить планку не получится из-за другого ключа, важно это помнить. Для выхода на заявленную высокую частоту 6400 МГц требуется не только совместимая материнская плата, но и достаточно свежая версия BIOS/UEFI. На платформе AMD Ryzen достижение таких частот может потребовать ручной настройки и не гарантируется на всех чипсетах. При выборе ориентируйтесь на поддержку вашей платформы, а также на баланс между частотой, таймингами и ценой - для большинства геймеров этот комплект предлагает отличный оптимальный вариант.

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