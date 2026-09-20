Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver XMP DDR5 DIMM 6400Mhz CL32 KF564C32RS-32
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver XMP DDR5 DIMM 6400Mhz CL32 KF564C32RS-32
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для энтузиастов и геймеров, стремящихся выжать максимум производительности из современных платформ на базе Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000. Высокая частота 6400 МГц и низкие задержки делают его отличным выбором для ресурсоемких игр в разрешении 1440p и 4K, где скорость подсистемы памяти напрямую влияет на минимальный FPS и общую плавность. Он также отлично справится с профессиональными задачами вроде монтажа видео, 3D-рендеринга и работы с тяжелыми инженерными пакетами, где большой объём в 32 ГБ обеспечивает комфортную работу с крупными проектами без подтормаживаний.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль принадлежит к новейшему поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность за счёт архитектурных улучшений. Он выполнен в стандартном форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со старыми слотами DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предоставляет суммарный объём в 32 ГБ, разделённый на две планки по 16 ГБ каждая, что является оптимальным балансом для игровых и рабочих сборок на ближайшие годы. Заявленная частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это выражается в сокращении времени загрузки уровней в играх, повышении отзывчивости системы при мультизадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями, а также в ускорении операций рендеринга и компиляции кода.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкие задержки CL32 при такой высокой частоте свидетельствуют о качественно отобранных чипах памяти, что позволяет достичь отличного баланса между пропускной способностью и латентностью. Модули работают при штатном для DDR5 напряжении 1.4V и поддерживают технологию Intel XMP 3.0. Это означает, что для получения заявленных характеристик 6400 МГц и таймингов достаточно просто активировать соответствующий профиль XMP в BIOS материнской платы - ручной настройка не требуется, что делает разгон доступным даже для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована для платформ Intel с поддержкой XMP, но также будет работать и на совместимых материнских платах AMD, хотя для полной гарантии стабильности на AMD рекомендуется проверять списки совместимости (QVL) на сайте производителя платы. Для штатной работы на частоте 6400 МГц необходима материнская плата среднего или высокого класса (чипсеты Z690, Z790 для Intel или B650, X670 для AMD) и, желательно, актуальная версия BIOS. На бюджетных платах с ограничением по частоте памяти модули могут запуститься на более низкой, стандартной для DDR5 частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серебристого цвета с агрессивным дизайном, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных интенсивных нагрузках, обеспечивая стабильность работы. Высота планок не является экстремально большой, но перед установкой стоит убедиться в отсутствии конфликта с крупными башенными процессорными кулерами, особенно если они нависают над слотами памяти. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок без RGB-эффектов или для тех, кто ценит чистый внешний вид.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет задействовать высокопроизводительный двухканальный режим работы. Для его активации необходимо установить планки в слоты материнской платы, рекомендуемые производителем (часто это слоты A2 и B2). Докупать дополнительные одиночные модули к этому комплекту для расширения объёма не рекомендуется, так как смешивание разных партий памяти может привести к нестабильной работе даже на стандартных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это обязательная совместимость материнской платы и процессора с памятью стандарта DDR5, старые платформы его не поддерживают. Даже на совместимой плате при активации XMP-профиля возможны сценарии, когда система не загрузится на заявленных 6400 МГц - в таком случае может потребоваться ручная корректировка напряжения или частоты, либо обновление BIOS. Этот комплект - оптимальный выбор для пользователей современных платформ, которым важна максимальная производительность в играх и приложениях здесь и сейчас, без оглядки на будущий апгрейд путём добавления планок. Если же вам нужен больший объём для специфических рабочих задач, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей по 32 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для энтузиастов и геймеров, стремящихся выжать максимум производительности из современных платформ на базе Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000. Высокая частота 6400 МГц и низкие задержки делают его отличным выбором для ресурсоемких игр в разрешении 1440p и 4K, где скорость подсистемы памяти напрямую влияет на минимальный FPS и общую плавность. Он также отлично справится с профессиональными задачами вроде монтажа видео, 3D-рендеринга и работы с тяжелыми инженерными пакетами, где большой объём в 32 ГБ обеспечивает комфортную работу с крупными проектами без подтормаживаний.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль принадлежит к новейшему поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность за счёт архитектурных улучшений. Он выполнен в стандартном форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со старыми слотами DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предоставляет суммарный объём в 32 ГБ, разделённый на две планки по 16 ГБ каждая, что является оптимальным балансом для игровых и рабочих сборок на ближайшие годы. Заявленная частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это выражается в сокращении времени загрузки уровней в играх, повышении отзывчивости системы при мультизадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями, а также в ускорении операций рендеринга и компиляции кода.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкие задержки CL32 при такой высокой частоте свидетельствуют о качественно отобранных чипах памяти, что позволяет достичь отличного баланса между пропускной способностью и латентностью. Модули работают при штатном для DDR5 напряжении 1.4V и поддерживают технологию Intel XMP 3.0. Это означает, что для получения заявленных характеристик 6400 МГц и таймингов достаточно просто активировать соответствующий профиль XMP в BIOS материнской платы - ручной настройка не требуется, что делает разгон доступным даже для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Память оптимизирована для платформ Intel с поддержкой XMP, но также будет работать и на совместимых материнских платах AMD, хотя для полной гарантии стабильности на AMD рекомендуется проверять списки совместимости (QVL) на сайте производителя платы. Для штатной работы на частоте 6400 МГц необходима материнская плата среднего или высокого класса (чипсеты Z690, Z790 для Intel или B650, X670 для AMD) и, желательно, актуальная версия BIOS. На бюджетных платах с ограничением по частоте памяти модули могут запуститься на более низкой, стандартной для DDR5 частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серебристого цвета с агрессивным дизайном, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных интенсивных нагрузках, обеспечивая стабильность работы. Высота планок не является экстремально большой, но перед установкой стоит убедиться в отсутствии конфликта с крупными башенными процессорными кулерами, особенно если они нависают над слотами памяти. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок без RGB-эффектов или для тех, кто ценит чистый внешний вид.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет задействовать высокопроизводительный двухканальный режим работы. Для его активации необходимо установить планки в слоты материнской платы, рекомендуемые производителем (часто это слоты A2 и B2). Докупать дополнительные одиночные модули к этому комплекту для расширения объёма не рекомендуется, так как смешивание разных партий памяти может привести к нестабильной работе даже на стандартных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это обязательная совместимость материнской платы и процессора с памятью стандарта DDR5, старые платформы его не поддерживают. Даже на совместимой плате при активации XMP-профиля возможны сценарии, когда система не загрузится на заявленных 6400 МГц - в таком случае может потребоваться ручная корректировка напряжения или частоты, либо обновление BIOS. Этот комплект - оптимальный выбор для пользователей современных платформ, которым важна максимальная производительность в играх и приложениях здесь и сейчас, без оглядки на будущий апгрейд путём добавления планок. Если же вам нужен больший объём для специфических рабочих задач, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей по 32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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