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Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4

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Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4 - фото 1
Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4 - фото 2
Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4 - фото 3
Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4 - фото 1
  • Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4 - фото 2
  • Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4 - фото 3
  • Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634448
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4
10 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
32х29х10
Вес, кг.
1.07

Описание товара Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4

Продукты серии Phantom Gaming нацелены на пользователей, в особенности на начинающих геймеров, которые предпочитают удобные в обращении и надежные решения. Тщательно протестированные, они просто стабильно делают то, для чего предназначены. Встречайте алюминиевые радиаторы! Для эффективного рассеивания тепла нужны хорошие радиаторы, что важно для ресурсоёмких игр и приложений. Улучшенные радиаторы на материнской плате обеспечивают быстрый отвод тепла от компонентов, что является гарантией стабильной работы компьютера.

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Описание
Продукты серии Phantom Gaming нацелены на пользователей, в особенности на начинающих геймеров, которые предпочитают удобные в обращении и надежные решения. Тщательно протестированные, они просто стабильно делают то, для чего предназначены. Встречайте алюминиевые радиаторы! Для эффективного рассеивания тепла нужны хорошие радиаторы, что важно для ресурсоёмких игр и приложений. Улучшенные радиаторы на материнской плате обеспечивают быстрый отвод тепла от компонентов, что является гарантией стабильной работы компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Материнская плата Asrock B760M PG LIGHTNING/D4 - по цене 10250 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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